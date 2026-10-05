अनंत सिंह जन सुराज में आएंगे या नहीं? प्रशांत किशोर ने खत्म किया सस्पेंस, बोले- एलान करेंगे तो पार्टी लेगी फैसला

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह के जन सुराज के मंच पर नजर आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हैं। पटना स्नातक सीट से जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में अनंत सिंह खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वह जल्द जन सुराज का हिस्सा बनने वाले हैं?

अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस सवाल पर पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह फिलहाल पार्टी में नहीं हैं। अगर वह खुद जन सुराज में आने का ऐलान करते हैं, तब पार्टी इस पर फैसला करेगी।