अनंत सिंह जन सुराज में आएंगे या नहीं? प्रशांत किशोर ने खत्म किया सस्पेंस, बोले- एलान करेंगे तो पार्टी लेगी फैसला
मोकामा विधायक अनंत सिंह के जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन देने के बाद उनके पार्टी में शामिल होने ...और पढ़ें
HighLights
अनंत सिंह ने पटना MLC चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी को समर्थन दिया।
प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के पार्टी में शामिल होने से इनकार किया।
अनंत सिंह के खुद ऐलान करने पर जन सुराज आगे फैसला करेगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह के जन सुराज के मंच पर नजर आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हैं। पटना स्नातक सीट से जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में अनंत सिंह खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वह जल्द जन सुराज का हिस्सा बनने वाले हैं?
अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस सवाल पर पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह फिलहाल पार्टी में नहीं हैं। अगर वह खुद जन सुराज में आने का ऐलान करते हैं, तब पार्टी इस पर फैसला करेगी।
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समर्थन देने और पार्टी में शामिल होने में अंतर
प्रशांत किशोर ने कहा कि हजारों लोग जन सुराज का समर्थन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देना जरूरी नहीं कि उसके पार्टी में शामिल होने का संकेत हो।
अनंत सिंह ने भी फिलहाल जन सुराज की सदस्यता लेने की घोषणा नहीं की है। ऐसे में उनके अनुज सिंह के समर्थन को पार्टी में औपचारिक एंट्री से अलग देखा जा रहा है।
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अनंत सिंह के समर्थन से गरमाया पटना MLC चुनाव
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के मुकाबले जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन किया है।
1 अक्टूबर को अनंत सिंह अनुज सिंह के नामांकन जुलूस में भी शामिल हुए थे। वह खुली जीप में नजर आए और जन सुराज के पीले गमछे के साथ समर्थन का संदेश दिया।
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अनंत-नीरज की अदावत बनी सियासी वजह?
अनंत सिंह और जदयू एमएलसी नीरज कुमार के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चर्चा में रही है। इस बार पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार के खिलाफ अनुज सिंह का समर्थन करके अनंत सिंह ने इस विवाद को चुनावी मैदान तक पहुंचा दिया है।
अनंत सिंह का कहना है कि वह नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, उनके जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में उतरने से जदयू के भीतर भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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प्रशांत किशोर बोले- बाहुबली या धर्मबली का महत्व नहीं
अनंत सिंह के समर्थन और बाहुबली नेताओं को लेकर सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की राजनीति मुद्दों पर आधारित है।
उन्होंने रोजगार, शिक्षकों के सम्मान और सातवें वेतनमान जैसे मुद्दों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा कि इन मुद्दों के समर्थन में जो भी खड़ा है, वह जन सुराज के साथ जुड़ सकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहचान से ज्यादा पार्टी के लिए उसके समर्थन और मुद्दों की अहमियत है।
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50 हजार रसगुल्ले से लेकर रोड शो तक, खुलकर समर्थन
अनंत सिंह ने सिर्फ बयान से ही नहीं, बल्कि चुनावी गतिविधियों में भी जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का खुलकर साथ दिया है। उनके नामांकन के दौरान वह जुलूस में शामिल हुए और 50 हजार रसगुल्ले बांटने की बात भी सामने आई।
इसके बाद अनुज सिंह के समर्थन में उनकी सक्रियता और बढ़ी है। ऐसे में अब सियासी सवाल यही है कि अनंत सिंह का यह समर्थन सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा या आगे चलकर जन सुराज से उनके रिश्ते को नया राजनीतिक रूप मिलेगा।