Bihar MLC Election: अनंत सिंह ने नवादा में घूम-घूम कर मांगे वोट, अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार

जागरण टीम, नवादा। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जनसुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में आए मोकामा के विधायक अनंत सिंह शनिवार को नवादा पहुंचे।

वारिसलीगंज बाइपास स्थित शहीद चंदन सिंह चौक पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद यहां से वह आगे के लिए निकल गए।

विधायक अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ वारिसलीगंज होते हुए कौआकोल, पकरीबरावां, रोह, कादिरगंज के रास्ते नवादा शहर की प्रजातंत्र चौक पहुंचे, यहां उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

वह नरहट प्रखंड के खनवां भी पहुंचे, जहां बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अनंत सिंह के वाहन के साथ सुरक्षा बल भी साथ-साथ चल रहे थे। यह पूरा कार्यक्रम जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में रहा।

अनंत सिंह जिन भी रास्ते से गुजरे, वहां लोग उनके स्वागत में पहले से खड़ा रहे। सभी जगह अनंत सिंह ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। जगह-जगह फूलों की वर्षा की गई। कई लग्जरी वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे अनंत सिंह के साथ प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार समेत सैंकड़ों लोग शामिल रहे। जनता मालिक से आशीर्वाद मांग रहे हैं, डॉ. अनुज सिंह को जीताएंगे: अनंत सिंह वारिसलीगंज पहुंचे विधायक अनंत सिंह ने मतदाताओं से कहा कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के शिक्षाविद उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार को अपना प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनावें। वहीं अपने विरोधी पर जमकर निशाना साधा।