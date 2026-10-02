Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की गांठ ढीली, 4 सीटों पर RJD से कांग्रेस का सीधा मुकाबला

By Sunil Raj Edited By: vyas Chandra
Published: Fri, 02 Oct 2026 07:06 PM (IST)

बिहार विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। राजद और ...और पढ़ें

कांग्रेस प्रत्‍याशी को सहमत‍ि पत्र देते प्रदेश अध्‍यक्ष। सौ-पार्टी

कांग्रेस प्रत्‍याशी को सहमत‍ि पत्र देते प्रदेश अध्‍यक्ष। सौ-पार्टी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव ने महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है।

राजद के 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें चार सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशी आमने-सामने होंगे।

कांग्रेस की सूची को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी मिली है। ऐसे में परिषद चुनाव में महागठबंधन के भीतर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की रणनीति को बड़ा झटका लगा है।

कांग्रेस ने कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक और पटना स्नातक से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है।

इन तीनों सीटों पर राजद पहले ही क्रमश: नितेश कुमार, अनिल कुमार झा और दिलीप कुमार को मैदान में उतार चुका है।

पटना में राजद के संजीव के सामने कांग्रेस के संजय 

पटना शिक्षक सीट पर भी राजद के डाॅ. संजीव कुमार सिंह के सामने कांग्रेस ने डाॅ. संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है।
दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधान पार्षद डाॅ. मदन मोहन झा को फिर मैदान में उतारा है।

इस तरह कांग्रेस की पांच सीटों में चार पर राजद से सीधा मुकाबला है। दरअसल, चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस के सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने और राजद के साथ तालमेल बनाए रखने की चर्चा थी।

राजद की ओर से छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर नाराजगी सामने आई। पार्टी नेताओं की ओर से गठबंधन धर्म और सीटों पर सहमति का सवाल उठाया गया।

कांग्रेस ने दिखाए तेवर 

अब केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी से पांच सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह परिषद चुनाव में अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन छोड़ने के मूड में नहीं है।

इससे महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति में भी नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद परिषद चुनाव में भी सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाना दोनों दलों के रिश्तों में आ रही खटास के रूप में देखा जा रहा है।

खासकर चार सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई यह बताती है कि चुनावी मैदान में गठबंधन की सीमा और दलों के अपने विस्तार की कोशिश के बीच टकराव बढ़ा है।

यहां बता दें कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

चार सीटों पर सीधा मुकाबला

  • कोसी स्नातक : राजद-नितेश कुमार, कांग्रेस-मनोज कुमार जायसवाल
  • दरभंगा स्नातक : राजद-अनिल कुमार झा, कांग्रेस-रजनीकांत पाठक
  • पटना स्नातक : राजद-दिलीप कुमार, कांग्रेस-असदुल्लाह खान
  • पटना शिक्षक : राजद-डाॅ. संजीव कुमार सिंह, कांग्रेस-डाॅ. संजय यादव

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 प्रत्याशियों की लिस्ट, दरभंगा शिक्षक सीट से मदन मोहन झा को टिकट