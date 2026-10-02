बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की गांठ ढीली, 4 सीटों पर RJD से कांग्रेस का सीधा मुकाबला

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव ने महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है।

राजद के 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें चार सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशी आमने-सामने होंगे।

कांग्रेस की सूची को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी मिली है। ऐसे में परिषद चुनाव में महागठबंधन के भीतर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की रणनीति को बड़ा झटका लगा है।

कांग्रेस ने कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक और पटना स्नातक से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है।

इन तीनों सीटों पर राजद पहले ही क्रमश: नितेश कुमार, अनिल कुमार झा और दिलीप कुमार को मैदान में उतार चुका है।

पटना में राजद के संजीव के सामने कांग्रेस के संजय

पटना शिक्षक सीट पर भी राजद के डाॅ. संजीव कुमार सिंह के सामने कांग्रेस ने डाॅ. संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है।

दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधान पार्षद डाॅ. मदन मोहन झा को फिर मैदान में उतारा है।