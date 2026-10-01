बिहार MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 प्रत्याशियों की लिस्ट, दरभंगा शिक्षक सीट से मदन मोहन झा को टिकट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार की देर रात पांच सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की।

पार्टी ने दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक, दरभंगा स्नातक, पटना शिक्षक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी तय किए हैं।

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. मदन मोहन झा, कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक से डॉ. असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया गया है।