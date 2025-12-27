बिहार में टीचरों की जांच शुरू, 2912 के सर्टिफिकेट निकले फर्जी; 1707 पर केस दर्ज

Language
    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher News: राज्य में बहाल नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच में अभी तक 2,912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं।

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। इस मामले में 30 नवंबर 2025 तक 1707 प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है।

    निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक छह लाख 46 हजार 796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है।

    यह प्रक्रिया हर महीने समीक्षा के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। वर्ष 2025 में अब तक अलग-अलग जिलों में 126 नई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

    मार्च महीने में सबसे ज्यादा 21 मामले सामने आए, जबकि जनवरी में 16 और नवंबर में 15 प्राथमिकी दर्ज हुईं। जांच के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं।

    कई मामलों में विश्वविद्यालयों और बोर्डों से सत्यापन के दौरान ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है, जो वर्षों से फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर रहे थे।

    जांच पूरी होने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अभी निगरानी की जांच जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ फर्जी प्रमाण-पत्र पर बहाल शिक्षकों की संख्या और बढ़ सकती है।

