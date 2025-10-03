Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nalanda: हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का आखिरी मौका; वरना लाइसेंस होगा रद, ये है अंतिम तारीख

    By rajesh kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    नालंदा जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। यह कदम फर्जी लाइसेंस के माध्यम से हथियारों की खरीद और उनके आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि यह अंतिम अवसर है और चूक होने पर लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    थाने में कैंप लगाकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे दंडाधिकारी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी थानास्तर पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।

    यह कदम हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोहों की ओर से फर्जी लाइसेंस के माध्यम से शस्त्रों की खरीद और उनके आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

    डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि दो बार भौतिक सत्यापन किया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे कराने में असफल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

    11 अक्टूबर तक होगा फिजिकल वेरिफिकेशन

    4 से 11 अक्टूबर तक शस्त्रों और दो वर्षों में खरीदे गए कारतूसों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस बार भी सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन हथियारों का होगा जब्तीकरण

    डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी उन लाइसेंसधारियों के शस्त्र जब्त कर थाने के मालखाने में जमा कराएं, जिन्होंने लाइसेंस को यूएनआइ नंबर में सृजित नहीं कराया है।

    इसके अलावा, सत्यापन के संबंध में सभी दंडाधिकारियों को 12 अक्टूबर तक संपूर्ण प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

    7 अक्टूबर तक इन इलाकों में होगा वेरिफिकेशन

    शस्त्रों का सत्यापन 4 से 7 अक्टूबर तक बिहार, लहेरी, अस्थावां, बिंद, सारे, सरमेरा, नूरसराय, रहुई, हरनौत, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी, नगरनौसा, हिलसा, करायपरशुराय, एकंगरसराय, वेन, परबलपुर, इस्लामपुर व गोखुलपुर तथा कल्याणबिगहा ओपी में होगा। 

    11 अक्टूबर तक इन इलाकों में जारी रहेगी प्रक्रिया

    इसके अलावा, 8 से 11 अक्टूबर तक सोहसराय, दीपनगर, वेना, मानपुर, छबिलापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, नालंदा, औंगारी, चिकसौरा, तेलमर थाना व चेरो, भागनबिगहा तथा पावापुरी ओपी में यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

    यह भी पढ़ें- Gaya: जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद

    यह भी पढ़ें- Gopalganj: 78 साल बाद इस गांव में किसी शंकराचार्य का हुआ आगमन, अविमुक्तेश्वरानंद का देसी गाय पर जोर