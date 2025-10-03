Nalanda: हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का आखिरी मौका; वरना लाइसेंस होगा रद, ये है अंतिम तारीख
नालंदा जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। यह कदम फर्जी लाइसेंस के माध्यम से हथियारों की खरीद और उनके आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि यह अंतिम अवसर है और चूक होने पर लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी थानास्तर पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।
यह कदम हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोहों की ओर से फर्जी लाइसेंस के माध्यम से शस्त्रों की खरीद और उनके आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
11 अक्टूबर तक होगा फिजिकल वेरिफिकेशन
इन हथियारों का होगा जब्तीकरण
7 अक्टूबर तक इन इलाकों में होगा वेरिफिकेशन
11 अक्टूबर तक इन इलाकों में जारी रहेगी प्रक्रिया
यह भी पढ़ें- Gaya: जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद
यह भी पढ़ें- Gopalganj: 78 साल बाद इस गांव में किसी शंकराचार्य का हुआ आगमन, अविमुक्तेश्वरानंद का देसी गाय पर जोर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।