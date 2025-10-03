Nalanda: हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का आखिरी मौका; वरना लाइसेंस होगा रद, ये है अंतिम तारीख

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी थानास्तर पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।

यह कदम हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोहों की ओर से फर्जी लाइसेंस के माध्यम से शस्त्रों की खरीद और उनके आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि दो बार भौतिक सत्यापन किया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे कराने में असफल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

11 अक्टूबर तक होगा फिजिकल वेरिफिकेशन