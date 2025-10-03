Gaya: जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद

गया जिले के इमामगंज में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया और 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की। इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव में 15 लीटर देशी शराब बरामद की जबकि बोधगया में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। फतेहपुर में 162 लीटर देसी शराब जब्त की गई।

संवाद सूत्र, इमामगंज। इमामगंज प्रखंड के सुहैल-सलैया थाने की पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया है। थानाध्यक्ष रविकांत कुमार के अनुसार, जारी आहर के जंगल में स्थित इस भट्ठी से 200 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब और संबंधित उपकरणों को नष्ट किया गया है। भट्ठी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव के विशेश्वर साव के घर से 15 लीटर देशी शराब बरामद की है। छापमारी कर बरामद की अंग्रेजी शराब थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि धंधेबाज पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया था, जिसके खिलाफ प्राथमिकी की गई है। बोधगया थाना क्षेत्र के बकरौर गांव में भी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की।

