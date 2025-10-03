Language
    Gaya: जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद

    By pradeep kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:27 AM (IST)

    गया जिले के इमामगंज में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया और 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की। इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव में 15 लीटर देशी शराब बरामद की जबकि बोधगया में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। फतेहपुर में 162 लीटर देसी शराब जब्त की गई।

    विभिन्न स्थानों से बरामद की गई 422 लीटर शराब। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, इमामगंज। इमामगंज प्रखंड के सुहैल-सलैया थाने की पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया है।

    थानाध्यक्ष रविकांत कुमार के अनुसार, जारी आहर के जंगल में स्थित इस भट्ठी से 200 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब और संबंधित उपकरणों को नष्ट किया गया है।

    भट्ठी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव के विशेश्वर साव के घर से 15 लीटर देशी शराब बरामद की है।

    छापमारी कर बरामद की अंग्रेजी शराब

    थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि धंधेबाज पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया था, जिसके खिलाफ प्राथमिकी की गई है।  बोधगया थाना क्षेत्र के बकरौर गांव में भी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की।

    बकरौर स्थित एक घर में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, केन बियर और एक डीपफ्रिजर मिला। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तस्कर मौके से फरार हो गया। 

    इधर फतेहपुर में दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टनकुप्पा पुलिस ने सर्च अभियान तेज किया। बरडीहा दुखिविगहा गांव में छापेमारी के दौरान 162 लीटर देसी शराब जब्त की गई।

    शराब के साथ शराब तस्कर को किया गिरफ्तार

    आमस थाना की पुलिस ने भी 60 लीटर शराब और चोरी की बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।  इधर आमस थाने की पुलिस ने आमस मोड़ के पास से 60 लीटर शराब एवं चोरी की बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि तस्कर को शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर बांकेबाजार थानाक्षेत्र अंतर्गत सोनदाहा निवासी मंगर यादव का पुत्र विशुनदेव यादव है।

