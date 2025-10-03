Language
    मुजफ्फरपुर में रंगदारी के लिए ठेकेदार पर जानलेवा हमला; तलवार से काटी नाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By Sanjiv Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:45 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल निर्माण स्थल पर रंगदारी को लेकर बदमाशों ने ठेकेदार जय प्रकाश राय पर हमला कर दिया जिसमें उनका कान कट गया। ठेकेदार ने बताया कि बदमाशों ने उनसे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी और इनकार करने पर उन पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ठेकेदार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग की है।

    चंदवारा पुल के एप्रोच पथ निर्माण कर रहे ठेकेदार से मांगी रंगदारी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चंदवारा पुल निर्माण स्थल पर मंगलवार की सुबह रंगदारी को लेकर बदमाशों ने दहशत फैला दी।

    रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एप्रोच पथ निर्माण के लिए मिट्टी भरने का कार्य कर रहे ठेकेदार जय प्रकाश राय पर हमला कर दिया। हमले में ठेकेदार का कान तलवार से काट दिया गया।

    गंभीर रूप से घायल ठेकेदार को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित ठेकेदार ने बताया कि बदमाशों द्वारा उससे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी।

    विरोध करने पर काम रुकवाने की धमकी दी जा रही थी। घटना मंगलवार तड़के करीब दो बजे की है, जब 10 की संख्या में हथियारबंद बदमाश पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद चालक के साथ मारपीट करने लगे।

    चालक ने तत्काल ठेकेदार जय प्रकाश राय को कॉल कर मौके पर बुलाया। जय प्रकाश राय ने बताया की जब वह मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने सीधे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी।

    इनकार करने पर एक बदमाश ने तलवार से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनका कान कटकर अलग हो गया। इसके बाद पुल निगम के चालक ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

    मंगलवार की शाम पीड़ित ठेकेदार ने मेडिकल ओपी में चार नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ बयान दिया है। इधर, मेडिकल ओपीध्यक्ष राजकुमार गौतम ने बताया की पीड़ित का बयान दर्ज किया गया है। बयान की कॉपी अहियापुर थाने को भेज दी गई है।

    मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि पूर्व में भी उक्त स्थल पर जमकर विवाद और मारपीट की घटना हो चुकी है। ठेकेदार की ओर से कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग की गई है। तभी आगे काम करने की बात कही है।