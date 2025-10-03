Gopalganj: 78 साल बाद इस गांव में किसी शंकराचार्य का हुआ आगमन, अविमुक्तेश्वरानंद का देसी गाय पर जोर

कुचायकोट के ढेबवां गांव में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आगमन हुआ। उन्होंने गाय को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताते हुए गोवध रोकने का संकल्प दिलाया। उन्होंने देसी गायों के संवर्धन के लिए केंद्र स्थापित करने की योजना बताई और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। शंकराचार्य ने गो मतदाता संकल्प सभा में भी भाग लिया जिसमें ग्रामीणों ने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया।

संवादसूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। कुचायकोट प्रखंड के ढेबवां गांव में गुरुवार को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ऐतिहासिक प्रवास हुआ। ग्रामीणों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। वर्ष 1946 के बाद पहली बार किसी शंकराचार्य का गांव में आगमन हुआ, जिसे ग्रामीणों ने अविस्मरणीय क्षण बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रोफेसर डॉ. उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शंकराचार्य की चरण पादुका का पूजन कर किया। इसके बाद अपने उद्बोधन में शंकराचार्य ने गाय को भारतीय संस्कृति, आत्मा और पहचान का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत देशी गाय की नस्लों को खत्म किया जा रहा है और विदेशी व संकर नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी गौ माता के लिए ही हुई थी। 1857 में राइफल की कारतूसों में गाय की चर्बी के उपयोग का विरोध हुआ, तब सेनानियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका, जो अंततः 1947 में स्वतंत्रता तक पहुंचा।