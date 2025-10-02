Madhepura News: आजाद टोला में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिला मुख्यालय स्थित आजाद टोला वार्ड नंबर सात में हुई गोलीबारी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

रेफर किए जाने के बाद सहरसा स्थित सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक की पहचान वार्ड दो निवासी स्व. चंद्र किशोर यादव के बेटे आशीष यादव के रूप में हुई है।

बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली

बताया जा रहा है आशीष यादव गुरुवार देर शाम को मेला घूमने घर से बाहर निकाला था। इसी दौरान आजाद टोला के समीप अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। गोली युवक के सीने में लगी है।