Madhepura News: आजाद टोला में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर
मधेपुरा में एक युवक को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक आशीष यादव मेला घूमने निकला था तभी आजाद टोला के पास यह घटना हुई। गोली लगने के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिला मुख्यालय स्थित आजाद टोला वार्ड नंबर सात में हुई गोलीबारी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
रेफर किए जाने के बाद सहरसा स्थित सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक की पहचान वार्ड दो निवासी स्व. चंद्र किशोर यादव के बेटे आशीष यादव के रूप में हुई है।
बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली
बताया जा रहा है आशीष यादव गुरुवार देर शाम को मेला घूमने घर से बाहर निकाला था। इसी दौरान आजाद टोला के समीप अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। गोली युवक के सीने में लगी है।
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
स्थानीय लोगों ने जख्मी युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।
इधर घटना की सूचना मिलते ही मधेपुरा एएसपी प्रवेंद्र भारती घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए।
उन्होंने बताया कि गोलीबारी घटना सामने आई है, जिसमें युवक जख्मी हुआ है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।
