Gayaji News: विजयदशमी पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप
गया में विजयदशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा देखने निकले दीपक कुमार नामक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के बिपारड के समीप हुई। मृतक घुटिया गांव का रहने वाला था और ब्रह्मवन पार्क में काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, गया जी। नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी को मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए निकले एक युवक की मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के बिपारड के समीप कर हत्या कर दी गई।
घटना गुरुवार की शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में की गई है। वह मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के घुटिया गांव का रहने वाला था।
युवक की पीट-पीटकर हत्या
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विजयादशमी के दिन हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। घटना बाईपास स्थित बिपार्ड के समीप की है। वह ब्रह्मवन पार्क का कर्मचारी था।
मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि युवक दशहरा घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान किसी अन्य लोगों के साथ विवाद हुआ और उसे पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।
गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रामपुर थाना क्षेत्र के सिकड़िया मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची। मगध मेडिकल थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एएनएमएमसीएच भेजा।
उधर, सड़क जाम करने वाले लोगों और परिजनों को पुलिस ने समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. ये लोग हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे।
सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस
मगध मेडिकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है. साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगाला जा रहा है।
सड़क जाम को हटाने के लिए मगध मेडिकल थाने की पुलिस और रामपुर थाने की पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी थी. लोग सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
