Gayaji News: विजयदशमी पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गया जी। नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी को मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए निकले एक युवक की मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के बिपारड के समीप कर हत्या कर दी गई।

घटना गुरुवार की शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में की गई है। वह मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के घुटिया गांव का रहने वाला था।

युवक की पीट-पीटकर हत्या

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विजयादशमी के दिन हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। घटना बाईपास स्थित बिपार्ड के समीप की है। वह ब्रह्मवन पार्क का कर्मचारी था।

मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि युवक दशहरा घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान किसी अन्य लोगों के साथ विवाद हुआ और उसे पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।

गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रामपुर थाना क्षेत्र के सिकड़िया मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची। मगध मेडिकल थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एएनएमएमसीएच भेजा।