    साहेबगंज विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की समीक्षा बैठक, प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय ने कहा- 'हम हारे नहीं हराए गए'

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:03 AM (IST)

    साहेबगंज विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने समीक्षा बैठक की। प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय ने कहा कि वे हारे नहीं, हराए गए हैं। उन्होंने चुनाव परिणामों पर असंतोष व्यक्त किया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। पार्टी अब आगे की रणनीति पर विचार कर रही है।

    Hero Image

    साहेबगंज विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की समीक्षा बैठक। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, पारू। साहेबगंज विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी की पराजय के कारणों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हुई चूक को लेकर रविवार को बंगरा गांव में राजद प्रत्याशी रहे पृथ्वीनाथ राय के आवासीय परिसर में सत्यदेव पंडित की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

    बैठक को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां खेल किया है।

    राजद प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय ने साहेबगंज की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हम हारे नहीं, बल्कि हराए गए हैं, इसलिए राजद कार्यकर्ताओ को मायूस होने की जरूरत नहीं है।

    बैठक को संबोधित करने वालों में एसएन यादव, बबलू साह, शैलेश कुशवाहा, जितेन्द्र राम, छोटे मुखिया, सिपाही सहनी, उमेश सहनी, नेक महमद, नारायण पासवान, विश्व कर्मा शर्मा, विनोद साह, पूर्व मुखिया रामबाबू राम, पप्पू ठाकुर, मिथिलेश साह, रजनीश तिवारी, विरेन्द्र पटेल, शंभू साह, सुरेश बैठा, संजावन सहनी, धर्मेंद्र सहनी समेत अन्य कई वक्ताओं का नाम शामिल है।

