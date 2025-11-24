Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन है कुख्यात दिवाकर सिंह? जिसे जमशेदपुर से उठाकर ले गई बिहार एसटीएफ

    By Mohammad EkhlaqueEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने जमशेदपुर से कुख्यात दिवाकर सिंह को गिरफ्तार किया है। दिवाकर सिंह बिहार के एक वांछित अपराधी हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने जमशेदपुर में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया और बिहार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार एसटीएफ ने कुख्यात दिवाकर सिंह को किया गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिहार पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल दिवाकर सिंह को बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया।

    दिवाकर सिंह पर कई गंभीर अपराधों का आरोप था, जिनमें हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी ने पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता हासिल की है।

    कौन है दिवाकर सिंह?

    दिवाकर सिंह पटना के फुलवारीशरीफ क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी रोड का निवासी है। उसका नाम 2023 में शास्त्रीनगर क्षेत्र में हुए एक बाइकर्स गैंग के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में सामने आया था। इस हिंसक लड़ाई के दौरान उज्ज्वल उर्फ धोनी की हत्या हुई, जिसमें दिवाकर का भी नाम शामिल था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उसने कुछ और आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें अपहरण, आर्म्स एक्ट और अन्य कई मामलों का जिक्र है। दिवाकर के खिलाफ शास्त्रीनगर में एक और हत्या का मामला भी दर्ज था।

    गिरफ्तारी से पहले का घटनाक्रम

    पुलिस के अनुसार, दिवाकर की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पुलिस के हाथों नहीं आ सका। उसके खिलाफ पटना पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई की गई थी, लेकिन हर बार वह बचने में सफल रहा। जल्द ही उसका नाम पटना के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल हो गया।

    पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में जुटे थे, जब उन्हें खबर मिली कि वह झारखंड के जमशेदपुर में छिपकर रह रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिवाकर ने अपना ठिकाना बदल लिया था और उलीडीह थाना क्षेत्र में रहकर पहचान छिपा रखी थी।

    बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन

    एसटीएफ ने इस सूचना के बाद अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर दिवाकर की लोकेशन की पुष्टि की और उसके बाद जमशेदपुर में छापेमारी की। इस ऑपरेशन के तहत एसटीएफ ने दिवाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके पकड़े जाने से इलाके में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

    पुलिस ने बताया कि दिवाकर सिंह से पूछताछ की जा रही है और उसके द्वारा किए गए अन्य अपराधों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि वह अब तक कैसे बचकर रह पाया और क्या उसके पास किसी अन्य अपराधियों का नेटवर्क था।

    आगे की कार्रवाई और पुलिस की तत्परता

    अब दिवाकर सिंह से पूछताछ कर उसकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और अन्य अपराधों की जानकारी सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

    इस गिरफ्तारी के बाद बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस की टीम की सराहना की जा रही है, जो अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। दिवाकर की गिरफ्तारी से यह साफ संदेश जाता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ बिना रुके काम करती रहेगी, चाहे वे किसी भी राज्य में क्यों न छिपे हों।