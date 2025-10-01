Language
    Navratri 2025: माता के दर्शन के लिए पंडालों में भक्तों की भीड़, पास में लगे मेले में बच्चों की चांदी

    By Pramod kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    Navratri 2025 Maa Durga puja देवी मंदिर बगलामुखी गोला रोड दुर्गा स्थान ब्रह्मपुरा सिकंदरपुर काली मंदिर आखाड़ा घाट एवं नाजिरपुर समेत अन्य पूजा पंडालों के पास मेला लगा है। इसमें खाना से खिलौना तक का बाजार सजाा है। झूले का आनंद ले रहे बच्चे। आइसक्रीम मोमो चाट व गोलगप्पे को लोगों ने उठाया लुत्फ।

    Hero Image
    छोटी सरैयागंज में पूजा पंडाल में मां का दर्शन करते श्रद्धालु। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Navratri 2025: शहर के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद भी एक ओर जहां माता के दर्शन को शहरवासी शाम होते ही पूजा पंडालों में उमड़ पड़े वहीं दूसरी ओर पंडालों के आस-पास लगे मेले में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी।

    आकर्षक पंडालों के साथ बिजली की सजावट लोगों को अपनी ओर खींचती रही। लोग इसकी तस्वीर अपने-अपने मोबाइल में कैद करते रहे। वहीं देवी मंदिर, बगलामुखी, गोला रोड दुर्गा स्थान, ब्रह्मपुरा, सिकंदरपुर काली मंदिर, आखाड़ा घाट एवं नाजिरपुर समेत अन्य पूजा पंडालों के पास मेला लगा है जहां खाना से खिलौना तक की दुकानें सजी हैं।

    माता के दर्शन के बाद लोग परिवार के साथ मेला का लुफ्त उठाते दिखे। बच्चे जहां मेला में लगे झूलों पर झूलते नजर आए वहीं सभी आइसक्रीम, मोमो, चाट व गोलगप्पा खाने में लगे रहे। सबसे अधिक भीड़ देवी मंदिर के पास लगने वाले मेले में दिखी।

    पूजा-पंडालों का दर्शन करने के बाद अधिकांश लोग देवी मंदिर पहुंचे और माता का दर्शन कर मेले में समय बिताया।

    दो दिनों तक इमरजेंसी सेवा चाक-चौबंद

    मुजफ्फरपुर : दुर्गा पूजा पर अगले दो दिनों तक इमरजेंसी सेवा पूरी तरह चाक-चौबंद रहेगी। सभी आवश्यक तैयारियों के साथ चिकित्सकीय टीम सक्रिय रहेगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डा.बीएस झा ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत वहां टीम पहुंच जाए।

    कहा कि अस्पताल परिसर में विशेषज्ञ चिकित्सक व सहायक स्टाफ लगातार उपस्थित रहेंगे। वे किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की तुरंत जांच व उपचार के लिए तत्पर रहेंगे। नवमी व विजयदशमी के दिन वह इमरजेंसी व्यवस्था की निगरानी करेंगे, ताकि सभी सेवाएं सुचारु रूप से चल सकें।

    डा. झा ने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी को आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या या चोट लगे तो तुरंत इमरजेंसी सेवा का उपयोग करें। अस्पताल की टीम हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर तुरंत घटना स्थल पर भेजी जाएगी।

    नवरात्र पर्व के दौरान होने वाले कार्यक्रमों व मंदिरों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी की गई है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी समस्या में रोगी को समय पर उपचार मिल सके।