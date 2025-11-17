मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन प्लांट बंद, सिलेंडर के सहारे चल रहा मातृ-शिशु अस्पताल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मातृ-शिशु अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ा है। इसके ठप होने से अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे विभाग को हर माह करीब 60 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही सिलेंडर खत्म होने का संकट भी लगातार बना रहता है।

जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 को तैनात प्लांट आपरेटर की संविदा समाप्त होने के बाद अब तक दूसरा कोई नहीं मिल सका है। मातृ-शिशु सदन परिसर में 600 व 300 एलपीएम क्षमता वाले दो आक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे।

मार्च 2023 में प्लांट का संचालन कर रहे तकनीशियन का अनुबंध समाप्त होने के बाद इसका नवीकरण नहीं हुआ। इसके बाद प्लांट पूरी तरह बंद हो गया। इस वर्ष एक आउटसोर्सिंग कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने अब तक प्लांट नहीं चलाया है।