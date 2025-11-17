'परिवार और पार्टी में टूट-फूट की जड़ तेजस्वी यादव', बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का लालू परिवार पर तंज

Language
    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव को परिवार और पार्टी में कलह का कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के व्यवहार के कारण आरजेडी आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है। पटेल ने लालू परिवार में चल रहे विवादों के लिए भी तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया।

    लालू परिवार में कलह चुनाव में हार के कारण, तेजस्वी बौखलाए : प्रेम रंजन पटेल

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि लालू परिवार में चल रही खुली कलह किसी से छिपी नहीं है। बिहार की जनता अब साफ-साफ देख रही है कि राजद की हार का असली कारण कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि स्वयं तेजस्वी यादव की नाकाम नेतृत्व क्षमता है।

    पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी हार मिलने के बाद लालू परिवार एको-दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है, परन्तु सच्चाई यह है कि परिवार और पार्टी दोनों में टूट-फूट की जड़ तेजस्वी यादव की अधिनायकवादी कार्यशैली और गलत निर्णय हैं।

    उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव न तो गठबंधन को संभाल पाए, न ही अपने ही परिवार के सदस्यों को। नेतृत्व में स्पष्टता, दिशा और रणनीति, तीनों की कमी ने राजद को हार की ओर धकेला। बिहार की जनता ने उनके खोखले वादों और लगातार बदलते रुख को नकार दिया है।

    आज स्थिति यह है कि राजद परिवार और पार्टी दोनों में घमासान है और उसकी पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही आती है। हार के बाद आत्ममंथन करने की जगह परिवार में ही मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप और नेतृत्व को लेकर असंतोष इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी यादव न तो एकजुटता ला पाए, न ही भविष्य की कोई राह बता पाए।

    बिहार की जनता ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती जो अपने ही घर और अपनी ही पार्टी को न संभाल सके। राजद में मची यह कलह आने वाले समय में पार्टी के पूर्ण पतन का संकेत है और इसकी नींव खुद तेजस्वी यादव ने रखी है।