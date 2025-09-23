मुजफ्फरपुर की रोड कनेक्टिविटी में होगा सुधार, मधौल से रोहुआ तक 29 करोड़ रुपये से चौड़ी होगी सड़क

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधौल से रोहुआ तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की। यह सात निश्चय-2 योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 29.59 करोड़ रुपये की लागत से 5.350 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा जिससे मधौल से रोहुआ के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी और रामदयालु में ट्रैफिक कम होगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मधौल से लेकर रोहुआ तक सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता के तहत संचालित होगी और इससे क्षेत्रीय आवागमन और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सड़कों के आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2005 की तुलना में बिहार में सड़कों का एक विशाल नेटवर्क तैयार हुआ है। आवागमन पहले की अपेक्षा बहुत सुगम हो गई है।

गांव-गांव तक पक्की सड़कें बन गई गई और अब लोगों को जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। यह पथ भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। सड़क निर्माण के लिए 29.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी। इसकी लंबाई 5.350 किलोमीटर होगी।

इसका निर्माण मधौल-सुस्ता-माधोपुर (एनएच-28)-शेरपुर-मिठनपुरा-बेला इमली चौक होते हुए रोहुआ तक पहुंचेगी। बताया गया कि वर्तमान में किसी बड़े वाहन को मधौल से मुजफ्फरपुर-पूसा पथ के रास्ते जाना होगा तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में सुस्ता, माधोपुर, शेरपुर से भिखनपुर जाते हुए मस्जिद चौक से काजीइंडा पथ के प्रहलादपुर चौक होते हुए ग्रामीण पथ के द्वारा रोहुआ तक पहुंचते हैं।

इसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर से अधिक होती है। जबकि मधौल से रोहुआ पथ का चौड़ीकरण होने के बाद यह दूरी करीब सात किलोमीटर घट जाएगी। इससे समय की बचत होगी। रामदयालु में ट्रैफिक लोड कम होगा। जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी।