Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक, वॉच टावर से होगी निगरानी

मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। शहर के कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और कुछ रास्तों को वन-वे किया जाएगा। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी लोग पैदल ही जा सकेंगे। सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी बनाया गया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दुर्गा पूजा के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखने को लेकर विशेष ट्रैफिक तैयार किया गया है। इसके तहत विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक जवानों के अलावा थाने के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़े। कई रूटों में बैरिकेडिंग के अलावा वन-वे किया जाएगा। इस पर सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।

पूजा के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल सरकारी बस (राज्य ट्रांसपोर्ट बस) चांदनी चौक, बैरिया गोलंबर होते हुए सरकारी बस स्टैंड तक आएगी। इसके अलावा नवरात्र के दौरान यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कई सड़कों को वन-वे किया जाएगा।

वाहन पार्किंग भी बनाई जा रही है। तैयार किए गए प्लान पर वरीय अधिकारियों के आदेश मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। बताया गया कि महेश बाबू चौक से जूरन छपरा की ओर वाहन आएगी, लेकिन कोई भी वाहन जूरन छपरा से महेश बाबू चौक की ओर नहीं जाएगी।

समाहर्त्ता आवास मोड़ से इमलीचट्टी होते हुये माड़ीपुर पुल एवं महेश बाबू चौक की ओर वाहन जाएगी, लेकिन कोई भी वाहन उस मार्ग से वापस नहीं आएगी। पानी टंकी (मिठनपुरा थाना अंतर्गत) के पास बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। हरिसभा चौक के पास बैरिकेडिंग होगी। कोई भी सवारी व बाइक आदि देवी मंदिर की ओर नहीं जाएगी। सिर्फ पैदल ही देवी मंदिर की ओर लोग जायेंगे।

कल्याणी चौक से देवी मंदिर की ओर जाने वाली सवारियों बाइक, रिक्शा आदि छोटी कल्याणी, अमर सिनेमा, मिठनपुरा, पानी टंकी चौक तक ही जाएगी। वही पर पार्किंग होगा तथा वहां से देवी मंदिर की ओर पैदल जाएंगे। वॉच टावर से होगी निगरानी: एलआईसी के दक्षिण छोर के पास रोड पर देवी मंदिर के उत्तर तरफ 12 फीट ऊंचा टावर बनाया जाएगा। यातायात नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं जवान उस पर ड्यूटी करेंगे। पल-पल की गतिविधि पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 112 व थाने के पदाधिकारी विभिन्न इलाकों में सक्रिय रहेंगे।