Muzaffarpur News: पताही से अब उड़ान भरेंगे सपने, शुरू होगी हवाई सेवा और ट्रेनिंग अकादमी

मुजफ्फरपुर के पताही में विमान सेवा और प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। उड़ान योजना के तहत 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार होगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण निषाद ने इसे जिले के विकास में मील का पत्थर बताया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पताही से विमान सेवा शुरू करने के साथ प्रशिक्षण अकादमी भी खोली जाएगी। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के साथ 15 वर्ष के लिए एमओयू साइन किया गया था। उड़ान योजना के तहत पूर्व से 25 करोड़ रुपये का आवंटन भी प्राप्त है। इससे चहारदीवारी मरम्मत समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। वर्तमान में चहारदीवारी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है और इसका उपयोग आम रास्ता के तौर पर किया जाता है।

बताया गया कि यहां पर अकादमी उड्डयन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे लोग विमान उड़ाना सीख सकेंगे। इसके अलावा वीआईपी लाउंज का भी निर्माण किया जाएगा। पताही हवाई अड्डा परिसर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्तमान में इस मैदान में जगह-जगह गड्ढे व झाड़ियां उग आई हैं। इससे मैदान की हालत बदहाल है। विकसित करने का कार्य शुरू होने के साथ पूरे परिसर का कायाकल्प होगा।

जिले के विकास में मील का पत्थर- डॉ. राजभूषण केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री डॉ.राजभूषण चौधरी निषाद ने विमान सेवा शुरू करने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू व जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का आभार व्यक्त किया।

कहा कि मंत्री बनने के बाद से उन्होंने कई बार विमान सेवा शुरू करने को लेकर विभिन्न जगहों पर इस मांग को रखा। इसके परिणाम स्वरूप यह फैसला ऐतिहासिक रहा। उन्होंने जिलेवासियों को भी बधाई दी और कहा कि यह जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।