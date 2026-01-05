Language
    मुजफ्फरपुर कृषि अधिकारी के पास कालेधन का खुलासा, 22 बैंक खाते होंगे सीज; कोर्ट ने भेजा जेल

    By Sanjiv Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:43 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निगरानी टीम ने उनके आवास पर छापेमारी ...और पढ़ें

     कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को ले जाती विजिलेंस की टीम। फोटो जागरण

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। घूस लेने के आरोपित मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को पूछताछ के बाद रविवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निगरानी अधिकारियों ने बताया जल्द ही चार्जशीट दायर कर स्पीडी ट्रायल की कवायद की जाएगी।

    पूछताछ के बाद पटना स्थित जिला कृषि पदाधिकारी के आवास पर भी निगरानी की टीम ने छापेमारी की थी। इसमें वहां से 14 लाख रुपये, करीब 40 लाख रुपये का सोने के जेवरात, विभिन्न बैंकों के 22 से अधिक खाते व कई कागजात जब्त किए गए।

    बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए बैंकों से संपर्क किया गया है। इसके बाद खाते की राशि फ्रीज करने की कवायद की जाएगी। जांच के दौरान एक बैंक लाकर का भी पता चला है। उसकी भी निगरानी की टीम जांच करेगी।

    इसके अलावा जमीन में निवेश के भी पेपर हाथ लगे है। निगरानी अधिकारियों ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के बिंदु पर भी जांच की जाएगी। इसके आधार पर भ्रष्ट पदाधिकारी पर आगे की कार्रवाई होगी।

    बता दें कि शनिवार को निगरानी की टीम ने 19 हजार रुपये रिश्वत लेते उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। शनिवार की सुबह वह अपने कार्यालय जाने के लिए मिठनपुरा स्थित आवास पर तैयार हो रहे थे।

    इसी बीच निगरानी टीम वहां पहुंची और पकड़ा गया। चयन मुक्त बीटीएम को पुनर्योगदान दिलाने के लिए दो लाख में सौदा किया था। इसकी बची राशि लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा गया था।

    गैरकानूनी ढंग से अर्जित संपत्ति होगी जब्त, निलंबन की कवायद

    गिरफ्तारी के बाद जिला कृषि पदाधिकारी की संपत्ति की भी विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए निबंधन व अंचल कार्यालय से संपर्क कर अचल संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। जांच के बाद गैरकानूनी ढंग से अर्जित संपत्ति का पता लगते ही उसे जब्त करने की कवायद की जाएगी।

    दूसरी ओर निगरानी में मामला दर्ज होने व जेल भेजे जाने के बाद संबंधित विभाग को भी इसकी रिपोर्ट कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इसके आधार पर जल्द ही जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है।

    जिला कृषि कार्यालय के कई कर्मी व बिचौलिए निगरानी के निशाने पर

    जिला कृषि कार्यालय के कई कर्मी व बिचौलिए निगरानी के निशाने पर हैं। निगरानी की टीम को यह पता चला है कि जिला कृषि पदाधिकारी के नजदीक रहने वाले कार्यालय के कई कर्मी रिश्वत का खेल करते थे। जांच में निगरानी के अधिकारियों को कई कर्मियों के करतूत के बारे में पता चला है।

    निगरानी की टीम गुप्त तरीके से इन कर्मियों के विरुद्ध जांच कर रही है। इसके लिए उनके बैंक खाते को भी खंगाला जा रहा है। आशंका जताई जा रही कि जल्द ही जिला कृषि कार्यालय के कर्मी निगरानी के गिरफ्त में होंगे।

