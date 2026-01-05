Language
    मुजफ्फरपुर में घूस लेते पकड़ा गया कृषि अधिकारी, विजिलेंस टीम ने रुपये के साथ पैंट भी उतरवाकर किया जब्त

    By Amrendra Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:18 AM (IST)

    कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को रंगे हाथ पकड़ा गया। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को रंगे हाथ दबोचने के लिए निगरानी विभाग की टीम पिछले चार दिनों से लगातार रेकी कर रही थी। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अधिकतर समय बाहर रहे। शनिवार सुबह जैसे ही वह आवास लौटे निगरानी टीम ने आपरेशन को अंजाम दिया।

    जानकारी के अनुसार जगदीशपुरी इलाके स्थित जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार के आवास पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संतोष कुमार साह तय राशि लेकर पहुंचा। संतोष ने जिला कृषि पदाधिकारी के हाथ में 19 हजार रुपये दिए। उस समय निगरानी टीम का एक सदस्य मौके पर पहले से मौजूद था।

    राशि मिलने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने दोनों को बैठने को कहा। इस दौरान निगरानी टीम के सदस्य ने मोबाइल चालू करके बातचीत की रिकार्डिंग शुरू कर दी। इस दौरान संतोष ने कहा कि सर, मेरा काम हो गया है। अब मैं चलता हूं, आगे भी ध्यान बनाए रखिएगा। इसके बाद संतोष वहां से निकल गया।

    पैंट में रखी थी घूस की राशि 

    उसके जाने के तुरंत बाद निगरानी टीम ने आवास पर पहुंचकर परिचय देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी से पूछताछ शुरू की। आवास की तलाशी ली गई। जिस पैंट में जिला कृषि पदाधिकारी ने 19 हजार रुपये रखे थे, उसे उतरवाया। टीम के कहने पर उन्होंने दोबारा राशि गिनकर दिखाई।

    इसके बाद निगरानी टीम ने नकदी के साथ पैंट को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई के बाद निगरानी टीम जिला कृषि पदाधिकारी को साथ पटना ले गई। वहां उनके आवास की तलाशी ली गई।

    शाम में मुजफ्फरपुर स्थित जिला कृषि कार्यालय में भी सर्च अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि इस मामले में विभाग के कई अन्य कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।