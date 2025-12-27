बिहार में मछली मारने का मामला सुलझाने गए थे दारोगा, सरपंच और उसके गुर्गों ने किया हमला
कटरा के बंधपुरा में सरकारी पोखर पर मछली मारने के विवाद में सरपंच फहद आजम और उसके गुर्गों ने दारोगा श्रीकांत सिंह पर हमला कर दिया। दारोगा शांति व्यवस्थ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कटरा। थाना क्षेत्र के बंधपुरा में सुरक्षा को लेकर गए दारोगा पर सरपंच समेत गुर्गों ने हमला कर दिया। सूचना पर कटरा थाना की पुलिस पहुंची तो आरोपित फरार हो गए।
पुलिस टीम हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। बंधपुरा पंचायत के एक सरकारी पोखर में मछली मारने को लेकर दो पक्षों में तनाव था।
सरकारी पोखर का पट्टा तेहवारा निवासी सत्येन्द्र सिंह ने ले रखा है। वह शिकारमाही के लिए शुक्रवार को उक्त पोखर पर गए थे। उक्त पोखर पर सरपंच फहद आजम उर्फ राजन दबंगई से कब्जा कर रखा था, इसलिए सत्येंद्र सिंह ने पुलिस की मदद मांगी।
कटरा थाना के एसआई श्रीकांत सिंह मौके पर उक्त पोखर पर पहुंच कर शांतिपूर्वक शिकारमाही कराना चाहते थे, लेकिन सरपंच पक्ष के लोगों ने उनपर ही हमला कर दिया और धक्का-मुक्की करने लगे।
हालात बिगड़ते देख उन्होंने थानाध्यक्ष को सूचना दी। सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन हमलावर वहां से फरार हो चुके थे।
एसआई के बयान पर सरपंच फहद आजम समेत एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। आरोपित अपने घरों से फरार बताए जाते हैं।
थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।
