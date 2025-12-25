जनसाधारण एक्सप्रेस से पूर्व राज्यमंत्री का पर्स चोरी, AC कोच में हुई वारदात से टेंशन में 3 राज्यों की पुलिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों से पुलिस-पब्लिक के साथ अब पूर्व सांसदों का भी सामान चोरी होने लगा है। ट्रेन में सफर के दौरान बुधवार को सुबह केरल की पूर्व राज्यमंत्री व पूर्व लोकसभा सांसद पीके श्रीमथी का पर्स चोरी हो गया।

वह कोलकाता से मुजफ्फरपुर आने वाली 13157 जनसाधारण एक्सप्रेस के एसी-2 कोच में थीं। कोलकाता से दलसिंगसराय किसी कार्यक्रम में भाग लेने आ रही थीं।

उनके पर्स में आईफोन के अलावा कुछ आभूषण व कागजात थे, जिसमें एटीएम, पैन, आइकार्ड आदि थे। समस्तीपुर जीआरपी में प्राथमिकी कराई है।

जीआरपी को शक है कि झाझा-किउल के बीच में बदमाशों ने पर्स चोरी किया है। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी रेल पुलिस के साथ कई उच्च पदस्थ पुलिस के आला अफसर व राजनीतिक लोगों को भी दी है।

इस पर उनके पर्स की खोज में कई राज्यों की पुलिस जुट गई है। बिहार, झारखंड के अलावा बंगाल की एसआईटी को भी लगाया गया है।

चोरी होने के बाद कई घंटे तक आईफोन खुला रहने से बदमाशों का लोकेशन भी पुलिस को मिला है। इस पर पुलिस काम कर रही है।

मोबाइल लोकेशन पहले झाझा स्टेशन के चकाई गांव की तरफ पता चला, उसके बाद दोपहर में देवघर की तरफ आया। मुजफ्फरपुर रेल एसएसपी, केरल की रेल एसपी के साथ जमालपुर रेल एसपी, पटना रेल एसपी ने भी अपने खुफिया को लगाया है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने चोरी गए पर्स की शीघ्र बरामदगी करने का दावा किया है।