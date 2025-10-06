Bihar New Airport: बिहार में जल्द तैयार होगा एक और एयरपोर्ट, AAI ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया
मुजफ्फरपुर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। पताही हवाई अड्डे से जल्द ही विमान सेवा शुरू होगी जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1050 मीटर लंबा रनवे बनेगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। हवाई अड्डा बनने से उत्तर बिहार देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/पटना। जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। वर्षों से उम्मीद लगाए जिलावासियों को जल्द इसकी सुविधा मिलेगी। पताही हवाई अड्डा से शीघ्र ही विमान सेवा शुरू होगी।
दरअसल, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने यहां हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनियां टेंडर से जुड़े कागज डाउनलोड कर सकती हैं।
बिड (प्रस्ताव) जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 रखी गई है। 21 नवंबर को पहली बिड खुलेगी और पांच दिसंबर को फाइनल खोली जाएगी। इसके पहले 27 अक्टूबर को दिल्ली में प्री-बिड बैठक होगी, जिसमें काम से जुड़ी सभी बातें साफ की जाएंगी।
इसकी मंजूरी दिए जाने की जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेन्द्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया।
योजना के मुताबिक, पताही एयरपोर्ट पर 1050 मीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। दो हवाई जहाज खड़े करने की जगह (एप्रन) व करीब 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनेगा।
पताही एयरपोर्ट का मास्टर प्लान और भी बड़ा है, जहां बड़े विमानों की लैंडिंग और ज्यादा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा जमीन पर छोटे विमानों की उड़ान संभव है, लेकिन पताही एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन लेनी होगी।
हालांकि अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में आसानी होगी। इससे न केवल सफर आसान होगा, बल्कि रोजगार व व्यापार के नए मौके भी मिलेंगे।
106 एकड़ भूमि पर अवस्थित है पताही हवाई अड्डा
वर्तमान में पताही हवाई अड्डा करीब 106 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। इतनी भूमि पर इसे विकसित करने पर 19 सीटर विमान सेवा शुरू की जा सकती है। पिछले दिनों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने यहां सर्वे किया था।
इसकी रिपोर्ट राज्य व केंद्र सरकार को भेजी गई। इसमें आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहण की बात कही गई। वर्तमान में जो रनवे की लंबाई व चौड़ाई है, वह मानक अनुसार पहले से है। इसका सिर्फ जीर्णोद्धार किया जाएगा।
बड़ी विमान सेवा के लिए 400 एकड़ की जरूरत
पताही से बड़ी विमान सेवा शुरू करने के लिए 400 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी पिछले वर्ष सर्वे किया गया था।
अगर इतनी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो आसपास के कई गांव इसके दायरे में आ जाएंगे और दुकान से लेकर मकानों की भारी क्षति होगी।
सर्वे के बाद ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बड़ी विमान सेवा शुरू करने की परियोजना को फिलहाल विचाराधीन है।
यह भी पढ़ें- पूर्वी चंपारण को मिलेगा एक और पर्यटक स्थल, 13.54 करोड़ की लागत से बदल जाएगी इस पोखर की तस्वीर
यह भी पढ़ें- बिहार में दशहरा खत्म होते ही परदेश लौट रहे लोग, विधानसभा चुनाव में क्या होगा असर?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।