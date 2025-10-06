Bihar New Airport: बिहार में जल्द तैयार होगा एक और एयरपोर्ट, AAI ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया

मुजफ्फरपुर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। पताही हवाई अड्डे से जल्द ही विमान सेवा शुरू होगी जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1050 मीटर लंबा रनवे बनेगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। हवाई अड्डा बनने से उत्तर बिहार देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/पटना। जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। वर्षों से उम्मीद लगाए जिलावासियों को जल्द इसकी सुविधा मिलेगी। पताही हवाई अड्डा से शीघ्र ही विमान सेवा शुरू होगी। दरअसल, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने यहां हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनियां टेंडर से जुड़े कागज डाउनलोड कर सकती हैं। बिड (प्रस्ताव) जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 रखी गई है। 21 नवंबर को पहली बिड खुलेगी और पांच दिसंबर को फाइनल खोली जाएगी। इसके पहले 27 अक्टूबर को दिल्ली में प्री-बिड बैठक होगी, जिसमें काम से जुड़ी सभी बातें साफ की जाएंगी।

इसकी मंजूरी दिए जाने की जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेन्द्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। योजना के मुताबिक, पताही एयरपोर्ट पर 1050 मीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। दो हवाई जहाज खड़े करने की जगह (एप्रन) व करीब 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनेगा। पताही एयरपोर्ट का मास्टर प्लान और भी बड़ा है, जहां बड़े विमानों की लैंडिंग और ज्यादा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा जमीन पर छोटे विमानों की उड़ान संभव है, लेकिन पताही एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन लेनी होगी।