Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वी चंपारण को मिलेगा एक और पर्यटक स्थल, 13.54 करोड़ की लागत से बदल जाएगी इस पोखर की तस्वीर

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक घोड़दौड़ पोखर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने 13 करोड़ 54 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से पोखर के सौंदर्यीकरण के साथ कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    घोड़दौड़ पोखर बनेगा पर्यटन स्थल। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, पताही। प्रखंड की पदुमकेर पंचायत स्थित ऐतिहासिक घोड़दौड़ पोखर अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटन विभाग ने इसके सौंदर्यीकरण और पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 13 करोड़ 54 लाख 37 हजार रुपये की स्वीकृति दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इस राशि से मोटर बोट, गेस्ट हाउस, सेल्फी प्वाइंट, वाकिंग ट्रैक, हाट, बैंक्वेट हाल, वाटर स्पोर्ट्स रेस्टोरेंट, पार्क सहित कई आधुनिक सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा।

    इससे पहले जल संसाधन विभाग की ओर से पोखर की खुदाई और वाकिंग ट्रैक निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस तरह अबतक सरकार की ओर से घोड़दौड़ पोखर के विकास पर कुल 24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

    जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में लगभग 25 करोड़ रुपये और स्वीकृत कराने की तैयारी है। इसके बाद 50 करोड़ की लागत से इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

    विभाग के अधिकारियों ने किया था दौरा

    गौरतलब है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप के पौत्र सह समाजसेवी प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र और वीडियो के माध्यम से घोड़दौड़ पोखर के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया था।

    उसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त पोखर की निरीक्षण करने के लिए पर्यटन विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भेजा था। दोनों अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भी निरीक्षण किया था।

    उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोड़दौड़ पोखर को पर्यटक स्थल बनाने का घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान पिछले वर्ष 24 दिसंबर को किया था। घोषणा होने के बाद जलसंसाधन विभाग द्वारा इस पोखर के जीर्णोद्धार के लिए निविदा निकाली गई।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित यह स्थल सरकार की योजनाओं से नई पहचान पाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि जब यह पर्यटन स्थल पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तो यहां से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

    होटल, नाव संचालन, हाट और पार्क से जुड़ी गतिविधियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं, इधर पंचायत की मुखिया निधि कुमारी ने बताया कि उक्त पोखर ऐतिहासिक व पंचायत की धरोहर है।

    इसका जीर्णोद्धार होने पर लोगों को काफी लाभ होगा। पर्यटन के रूप में विकसित होने पर शिवहर, सीतामढ़ी व नेपाल के पर्यटक भी यहां आएंगे।

    यह भी पढ़ें- बांका के सब्जी उत्पादकों के लिए खुशखबरी! हर प्रखंड में बनेगा कोल्ड स्टोरेज और गोदाम