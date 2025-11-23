मतगणना के दिन पूर्व मंत्री की गाड़ी पर पथराव, एनकाउंटर करने की धमकी; दर्ज कराई FIR

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन केंद्र से लौटने के समय अहियापुर के दादर में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी की गाड़ी पर पथराव कर दिया गया था। वह बिना विवाद किए वहां से चुपचाप निकल गए। इसके बाद 19 नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर उनके कार्यकर्ताओं की एक बैठक का वीडियो प्रसारित किया गया और उनका एनकाउंटर करा देने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद से वह चिंतित है। उन्होंने सदर थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी कराई है।

