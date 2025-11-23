मतगणना के दिन पूर्व मंत्री की गाड़ी पर पथराव, एनकाउंटर करने की धमकी; दर्ज कराई FIR
मतगणना के दिन एक पूर्व मंत्री की गाड़ी पर पथराव हुआ और उन्हें एनकाउंटर की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन केंद्र से लौटने के समय अहियापुर के दादर में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी की गाड़ी पर पथराव कर दिया गया था। वह बिना विवाद किए वहां से चुपचाप निकल गए।
इसके बाद 19 नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर उनके कार्यकर्ताओं की एक बैठक का वीडियो प्रसारित किया गया और उनका एनकाउंटर करा देने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद से वह चिंतित है। उन्होंने सदर थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी कराई है।
इंटरनेट मीडिया पर दी गई धमकी से संबंधित पोस्ट भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच कर आरोपितों की पहचान की जा रही है।
पूर्व मंत्री ने बताया कि बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र से वह लौट रहे थे। इसी बीच दादर पुल के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।
उन्होंने सोचा कि अगर अभी गाड़ी से उतरकर इसका विरोध करेंगे तो स्थिति और बिगड़ेगी। यही सोचकर वह वहां से चले गए, लेकिन इसके बाद जब एनकाउंटर से धमकी भरा पोस्ट किया गया तब उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया।
इतना ही नहीं उन्होंने संदेह जताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी रेकी भी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं और पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
