भगवान शिव की स्थली शिवहर में भी मनेगा माता सीता और प्रभु श्रीराम के विवाहोत्सव का उत्सव

साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। जिले में भगवान श्रीराम माता जानकी के विवाहोत्सव की याद में प्रति वर्ष मनाए जाने वाले विवाह पंचमी की तैयारियां जारी है। 25 नवंबर को होने वाले विवाह पंचमी को लेकर विभिन्न राम-जानकी मंदिरों व जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग तैयारियां जारी है।

कहीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो कहीं भव्य महावीरी झंडोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर बाबा भुवनेश्वरनाथ महाइेव मंदिर देकुली धाम में पूजन, अर्चन व दर्शन को श्रद्धालु उमड़ेंगे।

संवाद सहयोगी, शिवहर। भगवान शिव और हरि की मिलन की स्थली स्थली शिवहर में भी माता सीता और प्रभु श्रीराम के विवाहोत्सव का उत्सव मनेगा। इस अवसर पर शहर से लेकर गांव तक कई भव्य आयोजन होंगे।

विवाह पंचमी के अवसर पर शहर के श्री राम जानकी मठ व हनुमान मंदिर में आयोजन की तैयारी जारी है। शहर में बारात शोभा यात्रा से लेकर राम जानकी मंदिरों में विवाहोत्सव की भी तैयारी जारी है।

बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम में जलाभिषेक को श्रद्धालु उमड़ेंगे। इस अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाएगा। विवाह पंचमी को लेकर देकुली धाम प्रबंधन समिति द्वारा तैयारियां जारी है।

इधर, विवाह पंचमी पर विभिन्न गांवों में महावीरी झंडोत्सव सह मेले का भी आयोजन होगा। राजलक्ष्मी ग्रुप सेवा संस्थान के निदेशक सह राज दरबार के देवव्रत नंदन सिंह उर्फ सोनू बाबू ने बताया कि उनकी ओर से वर्षों से जारी परंपरा के तहत विवाह पंचमी पर चुंगला पोखर स्थित ठाकुर मंदिर में तथा जीरोमाइल चौक शिवहर स्थित बुड्ढा हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।