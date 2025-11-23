Language
    भगवान शिव की स्थली शिवहर में भी मनेगा माता सीता और प्रभु श्रीराम के विवाहोत्सव का उत्सव

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:45 AM (IST)

    शिवहर, भगवान शिव की भूमि, में माता सीता और प्रभु श्रीराम के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देगा। इस विवाहोत्सव में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें स्थानीय लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। यह उत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाएगा।

    संवाद सहयोगी, शिवहर। भगवान शिव और हरि की मिलन की स्थली स्थली शिवहर में भी माता सीता और प्रभु श्रीराम के विवाहोत्सव का उत्सव मनेगा। इस अवसर पर शहर से लेकर गांव तक कई भव्य आयोजन होंगे।

    कहीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो कहीं भव्य महावीरी झंडोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर बाबा भुवनेश्वरनाथ महाइेव मंदिर देकुली धाम में पूजन, अर्चन व दर्शन को श्रद्धालु उमड़ेंगे।

    साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। जिले में भगवान श्रीराम माता जानकी के विवाहोत्सव की याद में प्रति वर्ष मनाए जाने वाले विवाह पंचमी की तैयारियां जारी है। 25 नवंबर को होने वाले विवाह पंचमी को लेकर विभिन्न राम-जानकी मंदिरों व जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग तैयारियां जारी है।

    विवाह पंचमी के अवसर पर शहर के श्री राम जानकी मठ व हनुमान मंदिर में आयोजन की तैयारी जारी है। शहर में बारात शोभा यात्रा से लेकर राम जानकी मंदिरों में विवाहोत्सव की भी तैयारी जारी है।

    बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम में जलाभिषेक को श्रद्धालु उमड़ेंगे। इस अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाएगा। विवाह पंचमी को लेकर देकुली धाम प्रबंधन समिति द्वारा तैयारियां जारी है।

    इधर, विवाह पंचमी पर विभिन्न गांवों में महावीरी झंडोत्सव सह मेले का भी आयोजन होगा। राजलक्ष्मी ग्रुप सेवा संस्थान के निदेशक सह राज दरबार के देवव्रत नंदन सिंह उर्फ सोनू बाबू ने बताया कि उनकी ओर से वर्षों से जारी परंपरा के तहत विवाह पंचमी पर चुंगला पोखर स्थित ठाकुर मंदिर में तथा जीरोमाइल चौक शिवहर स्थित बुड्ढा हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।