मुजफ्फपुर में फर्जी पुलिसवालों का खौफ, पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने डिलीवरी बॉय से छीनी बाइक
मुजफ्फरपुर में पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय से बाइक छीन ली। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लोगों में फर्जी पुलिसवालों के आतंक से चिंता है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के लेनिन चौक इलाके में पुलिस की वर्दी पहने दो बदमाशों ने एक युवक से बाइक छीन ली। पीड़ित राहुल कुमार ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
बताया कि वह मीनापुर के कोइली मछुआ का रहने वाला है। वर्तमान में सदर थाना के नंदपुरी में किराए के मकान में रहता है। वह स्नातक का छात्र है। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी में डिलीवरी ब्याय का काम करता है।
शुक्रवार की रात वह एक ग्राहक को सिगरेट की डिलीवरी देने लेनिन चौक के पास एक गली में जा रहा था। इस बीच उसे बाइक सवार बदमाशों ने रोका। उनदोनों ने खाकी पैंट और जैकेट पहन रखा था।
पुलिस की तरह ही उससे पूछताछ करने लगा। रात में निकलने का कारण पूछने हुए डांट फटकार भी कर दी। इससे वह घबरा गया। इसके बाद उसे भय दिखाकर बाइक छीनकर वहां से भाग निकला।
उसने आसपास पता किया तो जानकारी मिली कि पुलिस वाला नहीं था। फिर उसने थाना पहुंचकर पूरी घटना बताई। पुलिस को बताया कि हाल में उसने ईएमआइ पर बाइक खरीदी थी।
इसका किस्त भी चल रहा है। घटना को लेकर वह सदमे में है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि बदमाशों का सुराग मिल सके।
