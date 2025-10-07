Language
    Bihar Election: निर्दलीय लड़ेंगे गो भक्त उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे प्रचार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनियों को गोरक्षा की शपथ दिलाई और गो-रक्षकों को वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण योजनाओं का आरोप लगाया और निर्दल गो भक्त प्रत्याशियों को खड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने केंद्र सरकार से गोरक्षा कानून लाने और पाठ्यपुस्तकों में गाय को गो माता के रूप में संबोधित करने की मांग की ताकि गोवंश की रक्षा हो सके।

    बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ाएंगे निर्दल गो भक्त प्रत्याशी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनियों को गोरक्षा की शपथ दिलाई और आगामी विधानसभा चुनाव में उसे वोट देने को कहा जो गो रक्षा की बात करेगा।

    यह भी कहा कि सनातनी अब जाग गए हैं, सबको पता चल गया है कि अंदर खाने में मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए पूरे देश में 300 योजनाएं चलाई जा रही हैं और बाहर भाजपा के लोग ताल ठोक रहे।

    यह बात सभी सनातनियों को समझने की जरूरत है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा सहित पूरे देश में निर्दल गो भक्त प्रत्याशी चुनाव में खड़ा करने की घोषणा की।

    सोमवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स में सनातनियों के संबोधन के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि गोरक्षा के नाम पर सभी जीतकर विधानसभा, लोकसभा जा रहे। सभी गोरक्षा की बात भूल दूसरे काम में लग जा रहे।

    इसलिए अब समय आ गया है उनको बताने का, उनको गद्दी से उतारने का। सनातनी उसी को वोट करेंगे जो देश में गोरक्षा कानून बनाएगा। केंद्र सरकार संसद में गोरक्षा कानून लाए, ताकि गोवंश की रक्षा हो सके।

    उन्होंने कहा कि वे गो भक्तों के लिए खुद चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गो माता का संरक्षण करेंगे। गोरक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज व संस्कृति की भी आधारशिला है।

    मौके पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार, आचार्य डा. रंजीत नारायण तिवारी, संजय शेखर मिश्रा, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्यामसुंदर भीमसेरिया, महामंत्री प्रमोद जाजोदिया, सज्जन शर्मा आदि थे।

    पाठ्य पुस्तक में गाय का नाम पशु से हटाकर रखें गो माता

    उन्होंने कहा गाय हमारी माता है। पाठ्य पुस्तकों में गाय माता को पशु नाम से संबोधन किया जा रहा है। उसे हटाकर पाठ्य पुस्तकों में गाय के बारे में माता बताएं ताकि आने वाली पीढ़ी को गोवंश की महत्ता की जानकारी मिल सके।

