Bihar Election: निर्दलीय लड़ेंगे गो भक्त उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे प्रचार

यह भी कहा कि सनातनी अब जाग गए हैं, सबको पता चल गया है कि अंदर खाने में मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए पूरे देश में 300 योजनाएं चलाई जा रही हैं और बाहर भाजपा के लोग ताल ठोक रहे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनियों को गोरक्षा की शपथ दिलाई और आगामी विधानसभा चुनाव में उसे वोट देने को कहा जो गो रक्षा की बात करेगा।

यह बात सभी सनातनियों को समझने की जरूरत है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा सहित पूरे देश में निर्दल गो भक्त प्रत्याशी चुनाव में खड़ा करने की घोषणा की।

सोमवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स में सनातनियों के संबोधन के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि गोरक्षा के नाम पर सभी जीतकर विधानसभा, लोकसभा जा रहे। सभी गोरक्षा की बात भूल दूसरे काम में लग जा रहे।

इसलिए अब समय आ गया है उनको बताने का, उनको गद्दी से उतारने का। सनातनी उसी को वोट करेंगे जो देश में गोरक्षा कानून बनाएगा। केंद्र सरकार संसद में गोरक्षा कानून लाए, ताकि गोवंश की रक्षा हो सके।

उन्होंने कहा कि वे गो भक्तों के लिए खुद चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गो माता का संरक्षण करेंगे। गोरक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज व संस्कृति की भी आधारशिला है।