Bihar Election 2025: चुनाव आयोग की खास पहल, बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कर सकेंगे वोट

पटना में अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगजन घर बैठे मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा जो उन्हें एक फार्म देंगे। फार्म भरकर जमा करने के बाद उनके घर पर ही मतदान की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि यह सुविधा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है।

जागरण संवाददाता, पटना। यदि आपकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है या दिव्यांगता के कारण बूथ पर पहुंचने से लाचार हैं तो आप घर बैठे मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बूथ लेवल अफसर से संपर्क करना होगा। वह आपको एक फार्म देंगे, जिसे भरकर वापस करना होगा। इसके बाद घर बैठे मतदान की व्यवस्था की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने दी। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए हर एक मत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनावों में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है। इससे बुजुर्ग व असमर्थ मतदाताओं को बूथ तक आने-जाने की समस्या से राहत मिलेगी और वे आसानी से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

