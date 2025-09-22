मुंगेर विश्वविद्यालय में अनुकंपा नियुक्तियों से आश्रितों के जीवन में नई रोशनी, 19 कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र

मुंगेर विश्वविद्यालय में शारदीय नवरात्र के पहले दिन 19 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिए गए। सिंडिकेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति ने नवनियुक्त कर्मियों को सावधानीपूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। विधायक प्रणय यादव ने इसे सरकार की रोजगारोन्मुखी नीति का परिणाम बताया। कुलसचिव डॉ. घनश्याम राय ने लंबित कार्यों को पूरा करने की बात कही।

संवाददाता, जागरण, मुंगेर। शारदीय नवरात्र का पहला दिन मुंगेर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के जीवन में नया उजाला लेकर आया। लगभग साढ़े सात वर्ष के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को 19 दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र मिला।

इसको लेकर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. संजय कुमार, महापौर कुमकुम देवी, विधायक प्रणव कुमार तथा कुलसचिव डॉ. घनश्याम राय ने सभी 19 दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को एक-एक कर नियुक्ति पत्र सौंपा।

इसके बाद कुलपति ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया कि आप लोगों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की है। इस दौरान विश्वविद्यालय तक आप लोगों की कोई शिकायत नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय एक परिवार है और विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों का समान महत्व है। विधायक प्रणय यादव ने कहा कि 19 अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति सरकार की रोजगारोन्मुखी नीति का परिणाम है। सरकार अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत है।