Bihar Politics: मंत्री अशोक चौधरी की 'प्रॉपर्टी' पर सियासी पारा हाई, PK की जन सुराज ने फिर बोला हमला

जन सुराज के नेता अभिषेक सांकृत ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति के आरोप लगाए और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने तेजस्वी यादव और भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि वे जनता को मूर्ख बनाते हैं। प्रशांत किशोर ने दिसंबर 2025 से पेंशन मुफ्त शिक्षा और रोजगार का वादा किया साथ ही बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात कही।

संवाद सहयोगी, डेहरी आन-सोन (रोहतास)। अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपये की जो अलग-अलग जमीनें अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी हैं, उनका ब्योरा सार्वजनिक किया गया है। अब अशोक चौधरी जनता को बताएं कि उसमें कौन-सी प्रॉपर्टी सही है और कौन-सी गलत है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के दिशा-निर्देश पर सोमवार को न्यू डिलिया स्थित एक सभागार में प्रेसवार्ता में जन सुराज के नेता अभिषेक सांकृत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर ह मलोगों की पार्टी गलत है, तो कार्रवाई करें। जेल में डाल दें या मानहानि का मुकदमा कर दें। अगर सही है तो फिर वे इस्तीफा दें और पद छोड़ें। आगे उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के नए मामले में दोनों पक्षों पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इन लोगों का फिक्स मैच है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी जी को गाली देते हैं और मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को गाली देंगे। जनता इसी में उलझ जाती है, लेकिन ये लोग बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पड़ने वाली गालियों पर नहीं बोलेंगे। ना ही बिहार से पलायन रोकने या रोजगार देने पर बोलेंगे।

वहीं, प्रदीप सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के दिलीप जायसवाल को भाई बोलती हैं और उधर तेजस्वी यादव के लोग मोदी जी को गाली देते हैं। यह लोग मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपस में लड़कर और वोट लेकर दोनों पांच साल मिलकर ही रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा किया है। दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10-12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

साथ ही एलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके।