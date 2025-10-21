मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दीवाली के दिन पुलिस ने 275 लीटर शराब पकड़ा
मुंगेर के हेमजापुर में पुलिस ने दीपावली के दिन 275 लीटर देसी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर सिंघिया मानगढ़ रोड पर घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा गया। तस्करों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें विफल कर दिया। मौके से दो साइकिल बरामद हुई हैं और फरार तस्करों की तलाश जारी है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने से अवैध तस्करों में हड़कंप है।
संवाद सूत्र, हेमजापुर (मुंगेर)। हेमजापुर पुलिस ने दीपावली के दिन 275 लीटर देसी शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को जानकारी मिली कि देसी शराब की तस्करी होने वाली है।
पुलिस ने सिंघिया मानगढ़ रोड पर पुल के समीप घेराबंदी कर तस्करों के गुजरने की प्रतीक्षा करने लगे। तस्करों के आते ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली। इससे तस्कर गुस्से से आग बबूला हो गए और पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की।
लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और उसके पास से छह बोरियों में बंद 275 लीटर देसी शराब बरामद कर लिया। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन और निर्भय कुमार को एक्टिव किया और तस्करी स्थल पर भेजा।
तस्करी स्थल से दो साइकिल बरामद किया गया है। इस शराब तस्करी में दो घुड़सवार भी शामिल थे लेकिन वह भागने में सफल हो गए। पुलिस फरार तस्करों की तलाशी में जुट गई है। इधर इतनी बड़ी मात्रा में देसी शराब पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के अवैध तस्करों में हड़कंप मच गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।