Bihar Election: RJD नेता के टिकट कटने से टूटी उम्मीद, समर्थक को आया हार्ट अटैक, मौत

संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का ऐसा दौर आया कि राजद नेता मदन साह का टिकट कट जाने की खबर से एक युवक की हार्ड अटैक से रविवार को मौत हो गई।

पकड़ीदयाल निवासी नंदकिशोर केसरी के 28 वर्षीय पुत्र सतीश केसरी को जैसे ही यह जानकारी मिली कि उनके नेता का टिकट कट गया है, उनके सीने में तेज दर्द हुआ और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। मृतक की मौत की सूचना मिलते ही राजद के पूर्व नेता मदन साह खुद मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से संवेदना जताई।

मृतक के पिता नंदकिशोर केसरी ने बताया कि मेरे पुत्र की मौत राजद नेता मदन साह का टिकट कटने की खबर सुनने के बाद हुई। जैसे ही उसे यह खबर मिली, उसके सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।