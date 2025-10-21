Bihar Election: RJD नेता के टिकट कटने से टूटी उम्मीद, समर्थक को आया हार्ट अटैक, मौत
बिहार में राजद नेता को चुनाव का टिकट न मिलने पर एक समर्थक को सदमा लगा। खबर सुनकर समर्थक को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का ऐसा दौर आया कि राजद नेता मदन साह का टिकट कट जाने की खबर से एक युवक की हार्ड अटैक से रविवार को मौत हो गई।
पकड़ीदयाल निवासी नंदकिशोर केसरी के 28 वर्षीय पुत्र सतीश केसरी को जैसे ही यह जानकारी मिली कि उनके नेता का टिकट कट गया है, उनके सीने में तेज दर्द हुआ और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। मृतक की मौत की सूचना मिलते ही राजद के पूर्व नेता मदन साह खुद मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से संवेदना जताई।
मृतक के पिता नंदकिशोर केसरी ने बताया कि मेरे पुत्र की मौत राजद नेता मदन साह का टिकट कटने की खबर सुनने के बाद हुई। जैसे ही उसे यह खबर मिली, उसके सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
वहीं, दूसरी ओर राजद के पूर्व नेता मदन साह ने बताया कि उनके टिकट कटने के साथ ही उनके एक समर्थक की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं टिकट काटे जाने के मामले को लेकर
उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि टिकट की दलाली की गई और पैसे लेकर टिकट बेचा गया। मदन साह ने कहा कि संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम लेकर टिकट बेची।
जानकारी हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के प्रत्याशी राणा रणधीर ने राजद के प्रत्याशी मदन साह को 5878 वोट के अंतर से हराया था।
