East Champaran News: बदहाल जेपी आश्रम पर अतिक्रमणकारियों की नजर, शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन

आदित्य कुमार सिंह, पताही। संपूर्ण क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति से जुड़े पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित जेपी आश्रम अब उपेक्षा और अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। वर्षों पहले जिस स्थल पर क्रांति की योजनाएं बनीं, आज वहां बालू-पत्थर रखकर कब्जा किया जा रहा है।

आश्रम परिसर पशुओं का चारागाह बन गया है। स्थानीय लोगों ने जेपी आश्रम की जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मुख्य द्वार के पास बालू और पत्थर रख कर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है।

बताया जाता है कि पांच जून 1974 को पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा देने के बाद जयप्रकाश नारायण क्षेत्र भ्रमण के दौरान पताही आए थे। आपातकाल के दौरान पताही बाजार में एक बड़ी सभा की गई थी।

आंदोलन उग्र हुआ तो अंचल और प्रखंड कार्यालय को आंदोलनकारियों ने घेर लिया। हालात बेकाबू होते देख तत्कालीन अंचल अधिकारी ने आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी थी। इस घटना में पताही के तीन युवक शहीद हो गए थे।

जेपी के विचारों से प्रभावित होकर बेतौना पंचायत के खुटौना निवासी स्व. अवधेश सिंह ने छह कट्ठा भूमि जेपी आश्रम के लिए दान में दी थी। यह जमीन बिहार सरकार के नाम निबंधित भी कर दी गई थी।

उस भूखंड पर चार कमरे बनवाए गए थे, जहां जेपी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बैठकें और जनहित के कार्यक्रम होते थे। समय के साथ यह स्थल उपेक्षा का शिकार होता गया।

न तो प्रशासन की कोई पहल दिखी, न ही जनप्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिश की। आज हालत यह है कि जेपी आश्रम की पहचान ही मिटती जा रही है।

स्थानीय लोगों की मांग है कि राज्य सरकार इस स्थल का निरीक्षण कर इसे अतिक्रमण से मुक्त कराएं। साथ ही जेपी की यादों को सहेजते हुए इसे संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़ सके।

क्या कहते हैं ग्रामीण

पताही के रुपनी गांव के सुखारी मेहता का कहना है कि पांच साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान नेताजी ने वादा किया था कि इस स्थल का विकास किया जाएगा, लेकिन अब पांच साल बीत गए और कोई काम नहीं हुआ।