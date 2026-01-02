मुंगेर में वर्चस्व की जंग, चौरगांव में 15 राउंड फायरिंग से दहशत में लोग; कोहरे का फायदा उठाकर आरोपित फरार 

Language
    By Shashikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:19 PM (IST)

    घटनास्थल पर जुटे पुलिस के जवान। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, असरगंज (मुंगेर)। असरगंज थाना क्षेत्र के चौरगांव बिंद टोला में शुक्रवार की देर शाम आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई।

    अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। जानकारी के अनुसार गोलीबारी मोती बिंद व साखोविंद पक्ष के बीच हुई।

    हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि गोलीबारी से पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गया।

    विवाद बढ़ने के साथ ही दोनों ओर से 10 से 15 चक्र गोलियां चलने की बात आ रही है। हालांकि, पुलिस ने तीन से चार राउंड गोली चलने की पुष्टि की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहम गए और अपने-अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय, अपर थानाध्यक्ष श्रीराम कुमार, एएसआई अमित कुमार, बलराम यादव एवं चंदन शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे।

    आरोपी हुए फरार

    पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन घने कोहरे का फायदा उठाकर संदीप नामक अपराधी समेत अन्य लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, जहां से दो खोखा बरामद किए गए हैं।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी वर्चस्व का प्रतीत होता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है तथा ग्रामीणों से पूछताछ के साथ संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

