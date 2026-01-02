Language
    बिहार में नए साल के पहले दिन पत्नी पर फेंका तेजाब, दूसरे दिन खुद भी एसिड पीकर दे दी जान

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:36 PM (IST)

    भागलपुर के प्रेम नगर में नए साल के पहले दिन पति दुलाल पोद्दार ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी पूनम देवी पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घा ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रेम नगर में नए साल के पहले दिन (एक जनवरी) को मामूली विवाद में पत्नी को तेजाब से नहलाने वाले पति ने दूसरे दिन (दो जनवरी) को खुद भी तेजाब पीकर अपनी जान दे दी।

    पुलिस ने किराए के घर से दुलाल पोद्दार का शव बरामद किया। औद्योगिक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार मुआयना कर वरीय पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी।

    फारेंसिक जांच दल को भी बुला लिया। एसएसपी हृदय कांत भी सिटी एसपी शुभांक मिश्रा और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के साथ पहुंचे और थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

    दुलाल के परिजन को सबौर थानाध्यक्ष के मार्फत घटना की जानकारी दी गई। स्वजनों के आने के बाद शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजने संबंधी कागजात तैयार करने की कवायद शुरू की गई।

    उधर, पटना में इलाजरत दुलाल पोद्दार की 35 वर्षीय पत्नी पूनम देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। गहन उपचार कक्ष में उनका उपचार चल रहा है।

    मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना

    प्रेम नगर में किराये के मकान में दुलाल पत्नी पूनम के साथ रहता था। दोनों के बीच गुरुवार की सुबह विवाद हुआ। बात बढ़ने पर दुलाल ने पत्नी को तेजाब से नहला दिया। हालत बिगड़ने पर पूनम को जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया था।

    घटना की जानकारी मकान मालिक को होते ही वह औद्योगिक थाना जा पहुंचे। थानाध्यक्ष से गुहार लगाई कि उसके किरायेदार दुलाल पोद्दार से कमरा खाली करा दें। दोनों अक्सर झगड़ा करते हैं। घटना को अंजाम देने वाला दुलाल फरार हो गया है।

    मकान मालिक को पता नहीं था कि दुलाल कमरे में ही छिप गया था और घटना के बाद खुद भी तेजाब पी ली थी। स्थिति बिगड़ने पर बिस्तर पर पड़े-पड़े ही उसकी मौत हो गई। पुलिस घर के अंदर से ही दुलाल का शव बरामद किया।

    एसिड कहां से आया, पता कर रही पुलिस

    एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर स्थानीय पुलिस टीम यह पता लगा रही है कि दुलाल पोद्दार ने एसिड कहां से लाया था। क्या वह पहले से एसिड लाकर घर में रखा हुआ था। क्या उसकी पत्नी से कई दिनों से अनबन चल रही थी।

    पति के प्रति रूखा व्यवहार था पूनम का

    स्थानीय लोगों की मानें तो पूनम का पति के प्रति रूखा व्यवहार था। बात-बात पर वह उसे झिड़क देती थी। उसके घर से घंटों बाहर रहने के कारण दुलाल भी उसके साथ सख्ती से पेश आने लगा था। लेकिन पति की सख्ती को नजरअंदाज करते हुए पूनम अपनी राह ही जुदा करने पर तुली हुई थी।

    घटना के एक दिन पहले दोनों में किचकिच भी हुआ था। पत्नी ने दुलाल पर हाथ भी उठा दिया था। जिसके बाद दुलाल ने मारपीट के दौरान उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया था।

