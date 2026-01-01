भागलपुर में विवाद के बाद पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, गंभीर हालत में पटना रेफर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सबौर थानाक्षेत्र के प्रेम नगर में पति-पत्नी के बीच गुरुवार की सुबह हुए विवाद में पति दुलाल पोद्दार ने पत्नी 35 वर्षीय पूनम देवी को तेजाब से नहला दिया। तेजाब से झुलसी पूनम को आनन-फानन में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया। सबौर थानाध्यक्ष सुबेदार पासवान ने बताया कि प्रेम नगर में गुरुवार की सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। उस दौरान गुस्साए पति ने पत्नी के ऊपर तेजाब उड़ेल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम प्रेम नगर पहुंची। वहां किसी के नहीं मिलने पर पुलिस टीम जवाहर लाल नेहरू अस्पताल भी पहुंची लेकिन तेजाब से झुलसी पूनम देवी को तब तक परिजन पटना लेकर रवाना हो गए थे।

सबौर पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस टीम यह पता लगा रही है कि आखिर दुलाल पोद्दार एसिड कहां से लाया था। क्या वह पहले से एसिड लाकर घर में रखे था। क्या उसकी पत्नी से कई दिनों से अनबन चल रही थी।

पुलिस यह कयास लगा रही है कि अचानक एसिड अटैक जैसी घटना पति-पत्नी के विवाद में नहीं हो सकती। जरूर पहले से हो रही अनबन के बाद योजना बनाकर पति ने ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल पुलिस टीम पूनम के पति को ढूंढ निकालने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।