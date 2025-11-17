Jamalpur Election Result 2025: जीत का था सपना, जमानत भी नहीं बचा सके जदयू के बागी पूर्व मंत्री शैलेश

रजनीश, मुंगेर। इस बार मुंगेर जिले की तीनों सीटों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर में नया राजनीतिक अध्याय लिख दिया। जिले की जनता ने एकजुट होकर एनडीए के नए चेहरों पर भरोसा जताया और भारी मतों से उन्हें जिताकर विधानसभा तक भेजा। वहीं, अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ का दावा कर रहे कई दिग्गज नेताओं को जनता ने करारा झटका दिया।

स्थिति यह रही कि जीत-हार वाले छह प्रत्याशियों को छोड़कर कुल 39 में से 33 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सबसे ज्यादा चर्चा जमालपुर से जदयू से बागी होकर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री शैलेश कुमार की रही। नामांकन दाखिल करने के बाद से ही वे जीत का बिगुल फूंकते दिखे थे और लगातार जनता के बीच जोरदार कैंपेन कर रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद हर किसी को हैरानी हुई कि शैलेश न तो जीत की राह पकड़ सके और न ही अपनी जमानत बचा पाए।

जमालपुर की जनता ने जिस भरोसे को वे समझ बैठे थे, उसने इस बार पूरी तरह से उनसे किनारा कर लिया। जमानत बचाने के लिए 16.66% वोट की जरूरत थी, उन्हें सिर्फ 7.6% मिला। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 201422 वोट पड़े।

चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, जमानत बचाने के लिए प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का कम से कम 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल करना जरूरी होता है। इस हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 33556 वोट लाना था। लेकिन, पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को महज 7.6 प्रतिशत वोट ही मिले।

जनता ने जिस तरह से बागी नेता को नकारा, उससे उनके राजनीतिक भविष्य पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जमालपुर सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से केवल दो ही अपनी जमानत बचा सके। बाकी 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिनमें शैलेश कुमार भी शामिल रहे।

पूर्व आईपीएस शिवदीप डब्लू लांडे और पूर्व आइएएस ललनजी भी हारे, जमानत तक नहीं बचा सके। दोनों ने चुनाव में उतरकर नए विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश की, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें नसीब नहीं हुआ। दोनों उम्मीदवार जमानत बचाने के लिए जरूरी वोटों के आधे आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। जनता ने साफ संकेत दे दिया कि लोकप्रियता इंटरनेट मीडिया या चर्चाओं से नहीं, जमीनी पकड़ से तय होती है।

तारापुर में 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। यहां कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर कुल 215758 वोट पड़े। जमानत बचाने के लिए किसी भी प्रत्याशी को कमसे कम 35945 वोट की जरूरत थी। लेकिन, नतीजों ने दिखाया कि मुकाबला पूरी तरह दो प्रमुख दलों के बीच सिमट गया।

कुल 13 प्रत्याशियों में से सिर्फ दो को छोड़कर 11 प्रत्याशियों को जमानत भी गंवानी पड़ी। तारापुर में एनडीए प्रत्याशी पर जनता ने खुलकर भरोसा जताया और महागठबंधन को भी अच्छा वोट मिला। यहां जनसुराज से लेकर अन्य निर्दलियों की स्थिति काफी दयनीय रहा।

मुंगेर में भी बुरा हाल, मोनाजिर सहित नौ की जब्त मुंगेर विधानसभा में भी जमानत जब्ती का स्यापा बना रहा। यहां कुल 211307 मतदाताओं ने मतदान किया। जमानत बचाने के लिए 35203 वोट की जरूरत थी। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नौ ने अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। मुंगेर से एआईएमआईएम की टिकट पर मैदान में उतरे पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। वे न सिर्फ जीत की दौड़ से बाहर हो गए, बल्कि अपनी जमानत भी गंवा बैठे।

मुंगेर सीट पर मुकाबला पूरी तरह से दो दलों तक सिमटा रहा और अन्य सभी उम्मीदवारों की राजनीतिक जमीन खिसकती दिखी। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत ने यह साफ कर दिया कि जनता ने पुरानी राजनीति को पीछे छोड़कर नए विकल्पों की ओर रूख किया है। एनडीए की ओर से लाए गए युवा और नए चेहरे जनता को पसंद आए और भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। जनता ने साफ संदेश दिया कि जो नेता जमीनी स्तर पर उनके साथ खड़ा रहा, वही उनका प्रतिनिधित्व करेगा।