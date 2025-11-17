Language
    ओवैसी का मिशन बिहार: जोकीहाट के बाद यहां तैयार हो रही जमीन, लगातार बढ़ रहा AIMIM का ग्राफ

    By Prashant Prashar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। जोकीहाट में जीत के बाद, पार्टी अब अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है। AIMIM का लक्ष्य बिहार के अगले चुनावों में अधिक सीटें जीतना है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं।

    असदुद्दीन ओवैसी। फाइल फोटो

    प्रशांत पराशर, अररिया। अररिया जिले की राजनीतिक सरजमी पर Owaisi की एआइएमआइएम का दायरा अब बढ़ता रहा है। जोकीहाट विधानसभा मेें लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद अब उसकी अररिया में नई जमीन तैयार हो रही है, जिसमें खासकर युवाओं की भागीदारी अधिक बतायी जा रही है।

    अररिया की चुनाव में पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का मुख्य फोकस इन्हीं दो सीटों पर रहा। इस बार के चुनाव में अररिया सीट पर एआइएमआइएम को कुल मतदान का 22.07 प्रतिशत यानी 53421 मत मिला है। जबकि जोकीहाट में इस बार सबसे ज्यादा 38.52 प्रतिशत यानी 83737 मत लाकर जीत हासिल की है।

    ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निकट भविष्य में एआइएमआइएम सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं संसदीय चुनाव में भी यहां अन्य दलों को कड़ी टक्कर दे सकता है।

    दो सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी 

    मुस्लिम वोटरों में उसकी गहरी पैठ और पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के प्रभाव का ही नतीजा है कि वह यहां महागठबंधन के एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर पार्टी का बड़ा जनाधार तैयार कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में एआइएमआइएम ने जिले की दो सीट जोकीहाट और अररिया में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था।

    इसमें जोकीहाट में मुर्शिद आलम ने जदयू प्रत्याशी मंजर आलम को हराकर जीत हासिल की, तो अररिया में पार्टी वोट प्रतिशत के मामले में तीसरे स्थान पर रही। यहां से दस प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें कांग्रेस के सिटिंग विधायक आबिदुर्र रहमान की जीत हुई, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू की शगुफ्ता अजीम रही।

    वोट प्रतिशत में हुआ इजाफा 

    आबिदुर्र रहमान को कुल मत का 37.81 प्रतिशत को शगुफ्ता अजीम को 32.55 प्रतिशत मत आया। तीसरे सथान पर रहे एआइएमआइएम प्रत्याशी मो मंजूर आलम को 22.07 प्रतिशत मत मिला, जबकि शेष अन्य सात प्रत्याशी प्राप्त मतों में दो प्रतिशत से भी कम रहा।

    एआइएमआइएम ने इस बार के चुनाव में सीमांचल के तीन जिलों अररिया, किशनगंज और पूर्णिया को मिलाकर पांच सीट पर जीत हासिल की है। वहीं, दूसरी ओर 2020 के विधान सभा चुनाव में पार्टी ने तीन सीट जोकीहाट, अररिया और रानीगंज में अपना प्रत्याशी उतारा था, जिसमें जोकीहाट में शाहनवाज आलम ने 59596 वोट लाकर जीत हासिल की थी।

    वहीं, अररिया से राशिद अनवर को 8924 वोट मिला था। इस बार के चुनाव में दोनों सीट जोकीहाट और अररिया में उसके जनाधार में बढ़ोतरी हुई है। जिसके कारण पार्टी का चुनाव में वोट शेयर भी बढ़ा है।