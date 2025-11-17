भागलपुर-बांका की 12 सीटों पर 106 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट, जन सुराज का हाल बुरा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रमंडल के दो जिलों भागलपुर और बांका की 12 विधानसभाओं में इस बार नोटा ने बड़े-बड़े राजनीतिक दावेदारों को कठोर संदेश दिया है। कुल 140 प्रत्याशियों में से 106 ऐसे निकले, जिन्हें जनता ने नोट यानी उम्मीदवार नहीं विकल्प से भी कम वोट दिए। यह आंकड़ा सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि पिछले कई चुनावों की तुलना में अधिक तेजी से उभरती जन-असंतुष्टि की ओर इशारा करता है।

भागलपुर जिले की सात सीटों पर कुल 82 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 56 को नोटा से कम वोट मिले। वहीं बांका के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उतरे 58 प्रत्याशियों में 40 ऐसे रहे जिन्हें जनता ने नोटा के मुकाबले भी नकार दिया।

दिलचस्प यह कि दोनों जिलों में बेलहर और नाथनगर दो ऐसी सीटें रहीं जहां सर्वाधिक 11 प्रत्याशी नोटा के नीचे चले गए, जो स्थानीय स्तर पर गंभीर राजनीतिक खालीपन और उम्मीदवार चयन की कमजोर प्रक्रिया को उजागर करता है। सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, आंकड़े चुनावी तंत्र के सामने भी कड़ा सवाल रखते हैं। भागलपुर जिले की सातों सीटों पर कुल 25,321 नोटा वोट पड़े, जबकि बांका जिले की पांच सीटों पर 21,243 नोटा वोट दर्ज किए गए। कुल मिलाकर 12 सीटों पर 46 हजार से अधिक मतदाताओं ने यह साफ संदेश दिया कि उपलब्ध उम्मीदवारों में उन्हें भरो

वहीं, गोपालपुर विधानसभा में जन सुराज के मनकेश्वर सिंह की स्थिति भी अलग नहीं रही। यहां 4782 नोटा पड़े, जबकि मनकेश्वर को 4701 वोट मिले। वहीं अमरपुर विस में 6017 नोटा वोट गिरे, जबकि प्रत्याशी सुजाता वैध को 4789 वोट मिले। जबकि कटोरिया विधानसभा में जन सुराज की प्रत्याशी सलोमी मुर्मू को 2443 वोट मिले, जबकि यहां 5187 नोटा गिरे।