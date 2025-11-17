भागलपुर-बांका की 12 सीटों पर 106 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट, जन सुराज का हाल बुरा
भागलपुर और बांका की 12 विधानसभा सीटों पर 106 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले, जो राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। सुल्तानगंज में कांग्रेस प्रत्याशी और गोपालपुर में जन सुराज के उम्मीदवार जैसे कई दिग्गजों को भी नोटा से कम वोट मिले। 46 हजार से अधिक मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुनकर उम्मीदवारों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यह चुनावी तंत्र के लिए एक गंभीर सवाल है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रमंडल के दो जिलों भागलपुर और बांका की 12 विधानसभाओं में इस बार नोटा ने बड़े-बड़े राजनीतिक दावेदारों को कठोर संदेश दिया है। कुल 140 प्रत्याशियों में से 106 ऐसे निकले, जिन्हें जनता ने नोट यानी उम्मीदवार नहीं विकल्प से भी कम वोट दिए। यह आंकड़ा सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि पिछले कई चुनावों की तुलना में अधिक तेजी से उभरती जन-असंतुष्टि की ओर इशारा करता है।
भागलपुर जिले की सात सीटों पर कुल 82 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 56 को नोटा से कम वोट मिले। वहीं बांका के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उतरे 58 प्रत्याशियों में 40 ऐसे रहे जिन्हें जनता ने नोटा के मुकाबले भी नकार दिया।
दिलचस्प यह कि दोनों जिलों में बेलहर और नाथनगर दो ऐसी सीटें रहीं जहां सर्वाधिक 11 प्रत्याशी नोटा के नीचे चले गए, जो स्थानीय स्तर पर गंभीर राजनीतिक खालीपन और उम्मीदवार चयन की कमजोर प्रक्रिया को उजागर करता है।
सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, आंकड़े चुनावी तंत्र के सामने भी कड़ा सवाल रखते हैं। भागलपुर जिले की सातों सीटों पर कुल 25,321 नोटा वोट पड़े, जबकि बांका जिले की पांच सीटों पर 21,243 नोटा वोट दर्ज किए गए। कुल मिलाकर 12 सीटों पर 46 हजार से अधिक मतदाताओं ने यह साफ संदेश दिया कि उपलब्ध उम्मीदवारों में उन्हें भरो
से योग्य चेहरा नहीं मिला।
सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी को नोटा से कम वोट
प्रमंडल की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार नोटा ने सिर्फ कमजोर प्रत्याशियों को ही नहीं, बल्कि दिग्गजों की साख भी धूल में मिलाई है। सुल्तानगंज विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। यहां 4108 नोटा वोट पड़े, जबकि ललन कुमार जनता से सिर्फ 2754 वोट ही जुटा पाए। यह स्पष्ट संकेत है कि परंपरागत वोट-बैंक भी अब नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रहा।
वहीं, गोपालपुर विधानसभा में जन सुराज के मनकेश्वर सिंह की स्थिति भी अलग नहीं रही। यहां 4782 नोटा पड़े, जबकि मनकेश्वर को 4701 वोट मिले। वहीं अमरपुर विस में 6017 नोटा वोट गिरे, जबकि प्रत्याशी सुजाता वैध को 4789 वोट मिले। जबकि कटोरिया विधानसभा में जन सुराज की प्रत्याशी सलोमी मुर्मू को 2443 वोट मिले, जबकि यहां 5187 नोटा गिरे।
प्रमंडल में नोटा से कम वोट लाने वाले प्रत्याशी
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल प्रत्याशी
|नोटा से कम वोट लाने वाले प्रत्याशी
|भागलपुर
|12
|9
|नाथनगर
|15
|11
|सुल्तानगंज
|12
|8
|कहलगांव
|13
|7
|पीरपैंती
|10
|7
|बिहपुर
|10
|7
|गोपालपुर
|10
|7
|बांका
|14
|7
|अमरपुर
|11
|9
|धोरैया
|8
|5
|कटोरिया
|10
|8
|बेलहर
|15
|11
