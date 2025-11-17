तेजस्वी को ले डूबा 'श्राप', RJD को 25 सीट देने वाला नेता कौन? लालू के दरवाजे पर रोया था फूट-फूटकर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की बुरी तरह से हार हुई। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पार्टी राजद 25 सीटों पर ही सिमट गई। राजद के इस खराब प्रदर्शन के बाद अब मदन प्रसाद (Madan Prasad Madhuban) की चर्चा खूब हो रही है। ये वही मदन प्रसाद हैं, जिनका राजद ने टिकट काट दिया था और वह फूट-फूट कर रोने लगे थे।

मदन प्रसाद पटना स्थित लालू यादव के घर के बाहर जमीन पर भी लेट गए थे और गुस्स-गुस्से में कह दिया था कि राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिलेंगी। अब जब चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, तो मदन प्रसाद की बाद भी बिल्कुल सही साबित हुई है। मदन प्रसाद ने कहा था कि वह राजद को 25 सीटों पर सिमटने का श्राप देते हैं।

वहीं, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मदन प्रसाद का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की इस हार से मेरा मन दुखी तो है, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है।