ट्रेनों की जानकारी के लिए अब पूछताछ की जरूरत नहीं, रेलवे स्टेशन में IPIS तकनीक से मिलेगी पूरी अपडेट 

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस क्रम में मालदा रेल मंडल अंतर्गत आने वाले ए श्रेणी के जमालपुर जंक्शन पर इंटीग्रेटेड पैसेंजर इनफारमेशन सिस्टम (IPIS) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली के लागू होने से रेल यात्रियों को ट्रेनों से संबंधित अपडेट या जानकारी एक ही स्थान पर आडियो-विजुअल माध्यम से मिल सकेगी, जिससे उनकी यात्रा और भी आसान एवं सुविधाजनक हो जाएगी। रेल अधिकारियों के अनुसार आइपीआइएस के माध्यम से यात्रियों को डिजिटल पैटर्न पर ट्रेन की लाइव स्थिति, आगमन-प्रस्थान समय, प्लेटफार्म नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। अब यात्रियों को बार-बार पूछताछ काउंटर या अनाउंसमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्टेशन परिसर में लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड और स्वचालित उद्घोषणा प्रणाली के जरिए सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से उपलब्ध होंगी। क्या है आइपीआइएस तकनीक इंटीग्रेटेड पैसेंजर इनफारमेशन सिस्टम (एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली) एक कंप्यूटर आधारित आधुनिक तकनीक है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेनों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां एकीकृत रूप से उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली के तहत स्टेशन पर लगे इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड और अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय, प्लेटफार्म नंबर, रनिंग स्टेटस और अन्य सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। आइपीआइएस एक सिंगल कंट्रोल यूनिट से संचालित होता है, जिससे पूरे स्टेशन परिसर में एक साथ सूचनाओं का प्रसारण संभव होता है। इसमें ऑटोमेटिक घोषणाएं, रिकॉर्डेड मैसेज और रियल टाइम अपडेट शामिल होते हैं, जो यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं।

इस प्रकार मिलेगी यात्रियों को जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आइपीआइएस लागू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ट्रेन की लाइव लोकेशन की जानकारी मिलेगी। यात्री यह भी जान सकेंगे कि उनकी ट्रेन कितनी देर में स्टेशन पहुंचेगी। यदि ट्रेन विलंब से चल रही है तो उसके संभावित आगमन समय की सटीक जानकारी भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी, उसका रनिंग स्टेटस क्या है और किस कोच की स्थिति प्लेटफार्म पर किस स्थान पर होगी, यह जानकारी भी यात्रियों को मिलेगी। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को विशेष सुविधा होगी। उन्होंने बताया गया कि जमालपुर रेलवे स्टेशन होकर प्रतिदिन लगभग तीन दर्जन ट्रेनों का परिचालन होता है। अभी तक यात्रियों को डायवर्टेड ट्रेनों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी, लेकिन आइपीआइएस के लागू होने के बाद डायवर्टेड ट्रेनों से जुड़ी सूचना भी तुरंत उपलब्ध कराई जा सकेगी।