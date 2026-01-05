Language
    चार चक्का वाले वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ, विभाग ने जारी किया नोटिस

    By Md Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:48 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जयनगर। सरकार ने राशन किरासन का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक से सरकारी खाद्यान का लाभ उठाने वाले लखपति को दायरे में लाया जा रहा है, ताकि सरकारी खाद्यान्न का लाभ सही और जरूरतमंदों को मिल सके। आपूर्ति विभाग के अनुसार चार चक्का वाहन रखने वाले वाहन मालिक अगर राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि आपूर्ति विभाग के द्वारा ऐसे राशन कार्ड धारियों को चिह्नित किया जा रहा है।

    जिनके पास चार चक्का वाहन मौजूद है, उन्हें नोटिस भेज कर राशन कार्ड को सरेंडर करने को कहा जा रहा है। जयनगर आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु ने बताया कि जयनगर प्रखंड में वर्तमान में 1 लाख 69 हजार 162 युनिट पर 40 हजार 943 कार्ड धारी निर्गत है। राशन कार्ड में अंकित नाम वाले व्यक्ति के नाम पर अगर आधार लिंक वाले चार चक्का वाहन है, तो वैसे राशन कार्ड धारकों को आपूर्ति विभाग द्वारा नोटिस भेज कर राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है।

    उन्होंने बताया कि वर्तमान में 50 कार्डधारकों को नोटिस भेजा गया है। करीब 25 लोगों ने अपने राशन कार्ड को कार्यालय में सरेंडर किया है।

    इससे पूर्व किसी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के चालीस डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया। जिसमें बीस लोगों ने कार्ड सरेंडर किया है। इसके अलावे छह लाख वार्षिक आय वाले एक कार्डधारकों को एवं 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले दो लोगों को नोटिस किया गया। जिनके द्वारा कार्ड सरेंडर किया गया।

    आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 1 लाख 20 हजार वार्षिक आय वाले व्यक्ति एवं ढ़ाई एकड़ जमीन मालिकों जिनका जमीन आधार से लिंक है। ऐसे करीब दो हजार से अधिक राशन कार्ड धारकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। सभी को नोटिस के माध्यम से राशन कार्ड सरेंडर करने की कार्रवाई की जाएगी।

    इसके अलावे करीब छह हजार संदेहास्पद राशन कार्ड धारक जिनका केवाईसी नहीं हुआ है। उसे भी नोटिस भेज कर चिह्नित कर केवाईसी कराया जाएगा। केवाईसी नहीं होने पर राशन कार्ड को रद किया जाएगा।