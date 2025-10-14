Bihar Election: कांग्रेस छोड़कर आए ब्राम्हण चेहरे को मिला जनसुराज का टिकट, बिस्फी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
कांग्रेस छोड़कर आए संजय मिश्रा को जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी से टिकट दिया है। इस खबर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मिश्रा के समर्थकों में खुशी है, जबकि विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि संजय मिश्रा अपनी इस नई राजनीतिक पारी में कितना सफल होते हैं।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। कांग्रेस छोड़कर हाल में ही जन स्वराज में शामिल हुए अधिवक्ता संजय मिश्रा को जन स्वराज ने बिस्फी से सिंबल दे दिया है। ब्राह्मण चेहरा के तौर पर मधुबनी में जन स्वराज ने यह पहला उम्मीदवार दिया है।
इससे पहले जन स्वराज ने बेनीपट्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम, हरलाखी से भूमिहार समाज से आने वाले रत्नेश्वरठाकुर, झंझारपुर से अति पिछड़ा कामत समाज से आने वाले केशव चंद्र भंडारी और राजनगर सुरक्षित सीट से डॉ सुरेंद्र कुमार दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया था।
खास बात यह है कि इन पांच उम्मीदवारों में से तीन किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल से पहले जुड़े हुए थे और बाद में जन सुराज का दामन थामा था। संजय मिश्रा कांग्रेस में थे, केशव चंद्र भंडारी राजद में रहे थे और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास भाजपा में रह चुके थे।
