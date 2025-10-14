Bihar Election: कांग्रेस छोड़कर आए ब्राम्हण चेहरे को मिला जनसुराज का टिकट, बिस्फी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

जागरण संवाददाता, मधुबनी। कांग्रेस छोड़कर हाल में ही जन स्वराज में शामिल हुए अधिवक्ता संजय मिश्रा को जन स्वराज ने बिस्फी से सिंबल दे दिया है। ब्राह्मण चेहरा के तौर पर मधुबनी में जन स्वराज ने यह पहला उम्मीदवार दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले जन स्वराज ने बेनीपट्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम, हरलाखी से भूमिहार समाज से आने वाले रत्नेश्वरठाकुर, झंझारपुर से अति पिछड़ा कामत समाज से आने वाले केशव चंद्र भंडारी और राजनगर सुरक्षित सीट से डॉ सुरेंद्र कुमार दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया था।