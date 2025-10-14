Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: कांग्रेस छोड़कर आए ब्राम्हण चेहरे को मिला जनसुराज का टिकट, बिस्फी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    कांग्रेस छोड़कर आए संजय मिश्रा को जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी से टिकट दिया है। इस खबर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मिश्रा के समर्थकों में खुशी है, जबकि विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि संजय मिश्रा अपनी इस नई राजनीतिक पारी में कितना सफल होते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अधिवक्ता संजय मिश्रा को जन स्वराज ने दिया सिंबल

    जागरण संवाददाता, मधुबनी कांग्रेस छोड़कर हाल में ही जन स्वराज में शामिल हुए अधिवक्ता संजय मिश्रा को जन स्वराज ने बिस्फी से सिंबल दे दिया है। ब्राह्मण चेहरा के तौर पर मधुबनी में जन स्वराज ने यह पहला उम्मीदवार दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले जन स्वराज ने बेनीपट्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम, हरलाखी से भूमिहार समाज से आने वाले रत्नेश्वरठाकुर, झंझारपुर से अति पिछड़ा कामत समाज से आने वाले केशव चंद्र भंडारी और राजनगर सुरक्षित सीट से डॉ सुरेंद्र कुमार दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया था।

    खास बात यह है कि इन पांच उम्मीदवारों में से तीन किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल से पहले जुड़े हुए थे और बाद में जन सुराज का दामन थामा था। संजय मिश्रा कांग्रेस में थे, केशव चंद्र भंडारी राजद में रहे थे और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास भाजपा में रह चुके थे।

    यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: VIP प्रमुख मुकेश सहनी को झटका! डिप्टी सीएम पद पर महागठबंधन ने लिया ये फैसला 

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: चुनावी महासंग्राम में फूटेगा मखाना बोर्ड का लावा, किसे मिलेगा फायदा?

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ये क्या हो रहा? कांग्रेस-राजद एक दूसरे को सुना रहे दोहे