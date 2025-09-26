Madhubani News: महिला दारोगा की बर्बरता, थाने में देर से पहुंचने पर अपहृता के माता-पिता को पीटा
मधुबनी के बाबूबरही थाना में एक महिला दारोगा द्वारा पीड़िता को सरेआम पीटने से विवाद हो गया। परिजनों ने थाने में हंगामा किया और एएसआई व चौकीदार से हाथापाई की। एसडीपीओ मनोज राम ने बताया कि दारोगा नेहा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाथापाई करने वाले पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। बाबूबरही थाना में पदस्थापित एक महिला दारोगा द्वारा एक पीड़िता को सरेआम सड़क पर पीटे जाने से शुक्रवार को मामला गरम हो गया। कुछ देर बाद आक्रोशित उनके स्वजन थाना पहुंच जमकर बवाल काटा।
थाना में पदस्थापित एक एएसआई तथा एक चौकीदार के साथ हाथापाई करते हुए चोटिल कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखकर सदन एसडीपीओ मनोज राम, खजौली इंस्पेक्टर अभय कुमार तथा राजनगर एसएचओ चंद्र किशोर कुड्ड पहुंचकर मामले को संभाला।
एसडीपीओ ने कहा कि महिला दारोगा नेहा कुमारी के विरुद्ध निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जबकि एएसआई एवं चौकीदार के साथ हाथापाई करने वाले में से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है।
दरअसल, थाना क्षेत्र के मदनडोभ गांव से 12 सितंबर को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। इस बात को लेकर अपहृता के मां द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया।
कांड के आईओ नेहा कुमारी ने शुक्रवार को लड़की को बरामद कर ली, जिसे 183 की वयान को लेकर मधुबनी ले जाना था। इसकी सूचना लड़की के मां को सुबह नौ बजे देते थाना पर बुलाया गया। लेकिन कुछ कारण से लड़की की मां तथा उनके स्वजन देर से थाना पहुंचे।
लड़की की मां का आरोप है कि देर होने के कारण दारोगा आपे से बाहर हो गई। थाना चौराहा पर ही भद्दी भद्दी गाली देते बाल पकड़ इन्हें नीचे गिरा दिया। वो चोटिल हुई। बचाने आए उनके पति उपेंद्र चौधरी के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। उनके अंगूठे व घुटने में जख्म है।
दोनों का इलाज बाबूबरही सीएचसी में किया गया। इधर इस बात को लेकर थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने पीड़ित पक्ष को बुलाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। दारोगा के विरुद्ध विभागीय पदाधिकारी को लिखने की बात कही। मामला शांत भी हो गया। लेकिन आधे घंटे के बाद पीड़ित पक्ष के आधे दर्जन से अधिक लोग थाना पर आ धमके।
अपने कमरे में खाना खा रहे हैं एएसआई ललितेश भारती एवं चौकीदार किशुन पासवान का वीडियो बनाने लगे। मना करने पर उनके साथ जमकर बवाल काटा। दोनों चोटिल हुए।
गिरफ्तार होने वालों में मदनडोभ निवासी राजविंदर चौधरी, बिंदेश्वर चौधरी, उपेंद्र चौधरी, घंघौर निवासी भरत कुमार चौधरी तथा खाजेडीह निवासी राजकुमार चौधरी शामिल है।
