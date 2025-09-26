रेलवे की चौकसी से सोनपुर मंडल में 26 करोड़ का राजस्व, 5 महीने में पकड़े गए 3.8 लाख बेटिकट यात्री

हाजीपुर से मिली खबर के अनुसार रेलवे प्रशासन बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। सोनपुर मंडल में मई 2025 से सितंबर 2025 तक चले विशेष अभियान में 3.8 लाख बेटिकट यात्री पकड़े गए जिनसे 26 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान टिकट बिक्री में भी 16% की वृद्धि हुई।

संवाददाता, हाजीपुर। बिना टिकट या उचित प्राधिकार के ट्रेन में यात्रा करने वालों के विरुद्ध रेल प्रशासन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बेटिकट यात्रियों के विरुद्ध नियमित टिकट जांच के साथ-साथ विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मई 2025 से सितंबर 2025 के बीच सोनपुर मंडल में चलाए गए लाल गाड़ी टिकट जांच और मेगा चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रा करते यात्री पकड़े गए। साथ ही जुर्माना की राशि से रेलवे राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवधि में 132 लाल गाड़ी ट्रिप और दैनिक औचक टिकट जांच की गई। इस दौरान करीब 3.8 लाख बिना टिकट यात्री पकड़े गए और 26 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया। वहीं, रेलवे प्रशासन की रणनीतिक पहल के तहत सभी स्टेशन और ठहराव को कवर किया गया।

इसके परिणामस्वरूप कई स्टेशनों पर काउंटर टिकट बिक्री में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि कुल मिलाकर वैध टिकट बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ी। जागरूकता और पारदर्शिता पर जोर अभियान के दौरान प्रमुख ट्रेनों और हाई-रिस्क रूटों पर सघन जांच की गई।

स्टेशन आधारित मेगा चेकिंग और मोबाइल टीमों ने यात्रियों को वैध टिकट के महत्व से अवगत कराया। प्लेटफॉर्म उद्घोषणाओं, सूचना प्रसार और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अभियान की सफलता का श्रेय महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की दूरदृष्टि और नवाचार को दिया गया।