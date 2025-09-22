Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: सायन कुणाल ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- सबूत पेश करें या माफी मांगें

    By Neeraj Kr Jha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:28 AM (IST)

    बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल ने सिंहेश्वरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रशांत किशोर के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए आरोपों को झूठा बताया और सबूत पेश करने की चुनौती दी। कुणाल ने मठ-मंदिरों के विकास के लिए सरकार की गंभीरता पर जोर दिया जिसके लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। न्यास जमीनों से अतिक्रमण हटाने की बात भी कही गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    सायन कुणाल ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर किया पलटवार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल रविवार को बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। पुजारी अमरनाथ ठाकुर उर्फ लालबाबा ने उन्हें विशेष पूजा-अर्चना कराई। 

    मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से बात करते हुए सायन कुणाल ने प्रशांत किशोर के द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाने के आरोप को झूठा बताया और कहा कि इस मामले में केस दर्ज कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशांत किशोर या तो सबूत पेश करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की बहन और उदय सिंह के पुत्र साथ मिलकर कंपनी चला रहे हैं और आंध्र प्रदेश व बंगाल में ठेकों से भारी राशि अर्जित की गई है।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मठ-मंदिरों के विकास को लेकर गंभीर है। बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर के लिए 90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये खर्च हेतु भेजे जा चुके हैं। पर्यटन विभाग की ओर से रोड मैप तैयार कर कार्य कराया जाएगा।

    हाल ही में बापू सभागार पटना में आयोजित धार्मिक समागम में साधु-संत और मठाधीशों से सुझाव लिए गए, ताकि मठ-मंदिरों को जनकल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ा जा सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पटना का महावीर मंदिर नौ अस्पतालों का संचालन करता है।

    इसी तरह अन्य मठ-मंदिरों से भी समाजहित में योजनाएं चलाई जा सकती हैं। पारंपरिक व्यायामशालाओं को भी विकसित करने की योजना है। न्यास की जमीन पर अतिक्रमण के सवाल पर सायन कुणाल ने कहा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

    धार्मिक न्यास पर्षद यह यह जांच कर रही है कि किस मठ-मंदिर के नाम कितनी जमीन दर्ज है और कितनी पर अवैध कब्जा है। सभी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति सदस्य विजय सिंह, संजीव ठाकुर, जुगल राय, स्मिता सिंह, रोशन ठाकुर, दिलीप खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- Railway News: बिहारशरीफ-शेखपुरा रेल लाइन पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, लखीसराय स्टेशन भी बनेगा हाईटेक

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: CWC के बहाने सदाकत आश्रम बना कांग्रेस का पावर सेंटर, 24 को होगी बड़ी बैठक