    Railway News: बिहारशरीफ-शेखपुरा रेल लाइन पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, लखीसराय स्टेशन भी बनेगा हाईटेक

    By vidya sagar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:18 AM (IST)

    पटना। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई रेल लाइन परियोजना के तहत अस्थावां-बरबीघा-सरसा जमालपुर रेलखंड का संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद इस खंड पर जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। कोलकाता रेलवे के संरक्षा आयुक्त सुमित सिंघल ने नई रेल लाइन पुल-पुलिया और स्टेशन भवनों का निरीक्षण किया।

    बिहारशरीफ-शेखपुरा रेल लाइन का निरीक्षण करते अधिकारी l सौ.: ECR

    जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल में बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई रेल लाइन परियोजना के तहत 18 किलोमीटर लंबे अस्थावां-बरबीघा-सरसा जमालपुर रेलखंड का संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने रविवार को निरीक्षण किया।

    इसके बाद जल्द ही इस खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि कोलकाता रेलवे (पूर्वी सर्किल) के संरक्षा आयुक्त सुमित सिंघल ने सरसा जमालपुर से अस्थावां के बीच मोटर ट्राली से नवनिर्मित रेल लाइन, समपार फाटक, पुल-पुलिया, स्टेशन भवन, पैनल रूम, रिले रूम और आइपीएस रूम का बारीकी से निरीक्षण किया।

    इसके साथ ही विशेष ट्रेन से अस्थावां से सरसा जमालपुर तक स्पीड ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिलते ही इस रेलखंड पर ट्रेनों का नियमित आवागमन शुरू हो जाएगा।

    निरीक्षण के दौरान दानापुर मंडल के डीआरएम विनोद कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/दक्षिण) रामाश्रय पाण्डेय, मुख्य परियोजना प्रबंधक (आरवीएनएल) मनोज कुमार सिंह सहित निर्माण विभाग और दानापुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    तीन चरणों में पूरी हुई 43 किमी की परियोजना

    लगभग 43 किलोमीटर लंबी बिहारशरीफ-अस्थावां-शेखपुरा रेल परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में जुलाई 2023 में 12.66 किमी लंबा बिहार शरीफ-अस्थावां खंड, दूसरे चरण में 12.5 किमी लंबा शेखपुरा-सरसा जमालपुर खंड और अब तीसरे चरण में 18 किमी लंबा अस्थावां-बरबीघा-सरसा जमालपुर खंड पूरा हुआ है। इस परियोजना के तहत तीन नए स्टेशन-अस्थावां, बरबीघा और सरसा जमालपुर का निर्माण किया गया है।

    नालंदा-शेखपुरा के विकास को मिलेगी गति

    इस नई रेल लाइन के शुरू होने से नालंदा और शेखपुरा जिलों में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज होगा। स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और व्यापार-व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा।

    20 करोड़ से लखीसराय स्टेशन बनेगा हाईटेक

    दानापुर मंडल के लखीसराय स्टेशन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। 20 करोड़ रुपये की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होने पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

    पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल में 20 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है, जिसमें लखीसराय स्टेशन भी शामिल है। दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि निर्माण पूरा होने के बाद लखीसराय स्टेशन को हाईटेक लुक मिलेगा।

    मुख्य स्टेशन भवन के लिए पहले से अधिक जगह होगी। नया स्टेशन भवन, विशाल सर्कुलेटिंग एरिया, दोनों ओर स्टेशन बिल्डिंग, पैदल ऊपरी पुल पर शेड का विस्तार, गार्डेन और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

