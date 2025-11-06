VIDEO: 'तुम दारू पिये हो.. तुम्हारा जमानत जब्त हो गया', जब कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी CM और राजद MLC

डिजिटल डेस्क, लखीसराय। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सुर्खियों में बने रहे। पहले उनके काफिले पर राजद कार्यकर्ताओं ने पथराव और चप्पल-कीचड़ से हमला किया। यहां तक कि उन्हें मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राजद विधान पार्षद अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई।

दोनों नेताओं के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें राजद विधान पार्षद अजय कुमार ने सिन्हा पर 'अपराधी' होने का आरोप लगाया और कहा कि वह मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सिन्हा ने पलटवार करते हुए कुमार को 'असफल नेता' और 'शराबी' कहा।

चुनाव हार गए इसलिए बौखला हैं

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हुए हमले को लेकर RJD MLC अजय कुमार सिंह ने कहा कि ...उनके लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए।

वे चुनाव हार गए इसलिए बौखला गए हैं। विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है। उन पर हमला नहीं हुआ। वो कई दिनों से ये नाटक रचने का प्रयास कर रहे थे।

VIDEO | Lakhisarai: A heated argument takes place between Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha and RJD MLC Ajay Kumar during the first phase of the Bihar Assembly polls.



Ajay Kumar, RJD MLC, accused Sinha of being a 'criminal' and alleged that he was trying to intimidate… pic.twitter.com/m9PfF9VoxE — Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025

इससे पहले, सिन्हा के निर्वाचन क्षेत्र लखीसराय में अफरा-तफरी मच गई जब उनके काफिले पर चप्पल और पत्थर फेंके गए, भीड़ ने नारे भी लगाए थे और उनके वाहन को रोक दिया था।

उस घटना को लेकर भी कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई थीं। मौके पर मौजूद सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों आदि ने लोगों को नियंत्रित करते हुए सिन्हा के काफिले को आगे बढ़ाया था।